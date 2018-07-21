Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'dan Türkiye'ye 'ekonomik baskı' hamlesi /21 Temmuz 2018 22:10

Almanya'dan Türkiye'ye 'ekonomik baskı' hamlesi

Alman hükümeti, Türkiye'ye yönelik ekonomik baskıyı artırma amacıyla Alman şirketlerine yönelik Hermes kredi ve yatırım garantilerine üst sınır getirdi.

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Alman hükümeti, Türkiye 'de faaliyet gösteren Alman firmalarına yönelik hermes kredi ve yatırım garantilerini sınırlandırma kararı aldı.

DW Türkçe'nin aktardığı ve Alman Haber Ajansı'nın (dpa) hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre 2017 yılında Alman şirketlerine yönelik hermes garantileri 1.5 milyar euro ile sınırlandırılacak. Alman hükümetinin bu adımı, Türkiye 'ye yönelik ekonomik baskıyı artırmak üzere attığına dikkat çeken dpa, Türkiye için hermes garantileri hacminin 2015 yılında 2.1 milyar euro olduğunu, 2016 yılında 1.1 milyar euroya düştüğünü kaydetti.

Hermes kredi ve yatırım garantileri, Alman ihracat şirketlerini yabancı iş ortaklarının ödemeleri aksatması durumunda doğacak zarara karşı korumayı amaçlıyor.

İlk altı ayda 680 milyon euro

Dpa'nın verilerine göre 2017 yılının ilk yarısında Türkiye 'de iş yapan Alman şirketleri için sadece 680 milyon euroluk hermes garantisi sağlandı. Haberde Türkiye 'nin düşen garanti tutarlarına rağmen, ABD ve Rusya'nın ardından en fazla garanti hacmi tanınan ülke olduğu belirtiliyor.

Alman Sanayi Birliği verilerine göre Türkiye 'de yaklaşık 6 bin 800 Alman şirket faaliyet gösteriyor. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 37 milyar euro tutarında. Türkiye , Almanya 'nın ihracat yaptığı ülkeler arasında 15'inci sırada yer alıyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel 20 Temmuz'da yaptığı açıklamada Almanya 'nın Türkiye politikasını yeniden şekillendirdiğini ilan etmiş ve ekonomik önlemler kapsamında hermes garantilerinin gözden geçirileceğini söylemişti.

Başbakan Angela Merkel de bugün kamu yayıncılık kuruluşu MDR'e yaptığı açıklamada, Türkiye 'de tutuklu Alman vatandaşları ile ilgili olarak Türkiye 'nin üzerindeki ekonomik baskının artırılabileceği sinyalini vermişti. Merkel Türkiye ile ekonomik ilişkilerin zaten bir süredir sınırlandırıldığına dikkat çekerek, "Ve gerekirse, ki bunu istemiyorum, bunu devam ettireceğiz" demişti.
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