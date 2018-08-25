Zalim diktatöre mezarında ölüm sonrası da rahat yok

İspanya'da halka ve hükümete karşı 1936 yılında başlattığı iç savaşla 600 bin kişinin ölümüne neden olan Faşist diktatör General Franco'nun kemiklerinin İspanya'daki Valle de los Caidos anıt mezarından çıkarılmasını içeren karar kabul edildi.







'FRANCO'NUN KEMİKLERİ ORAYA GÖMÜLEN İNSANLARA SAYGISIZLIK'





Açıklamayı yapan Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo, “Kararname, diktatör Franco’nun kalıntılarının savaşın kurbanlarının yattığı yerden çıkarılmasına izin verecek” dedi.





Franco’nun mezarının, Valle de los Caidos’da bulunmasının, oraya gömülü kurbanlar için saygısızlık olduğunu ifade eden Calvo, Franko'nun mezarının iç savaşta hayatın kaybedenlerle aynı yerde bulunmasının izah edilecek bir durum olmadığına dikkat çekti:





“Bunu yapmayı istiyoruz çünkü ülkemizde tarihi hafıza açısından yapılacak çok şey olduğunu düşünüyoruz. Kendimizi karşılaştırmayı sevdiğimiz uluslararası alanda 40 yıldır böylesine bir durumu sürdüren tek bir demokrasi yok. Demokrasi ve Franco’nun anısına yapılan bir mezar birbiriyle bağdaşmıyor.”





Başbakan Yardımcısı, ailenin, kalıntıların yeni yeri konusunda karar vermek için iki haftası olduğunu, aksi takdirde hükümetin bir yer seçeceğini açıkladı.





KARARI KATOLİK KİLİSESİ DE DESTEKLİYOR





Diktatörün mezarı, alanda bulunan bazilikada gömülü olduğu için Katolik Kilisesi'yle sorun yaşanma ihtimali söz konusuydu ancak hükümet ve Katalok Kilisesi arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.





El Pais gazetesine göre, Madrid Başpiskoposu Carlos Osoro, Başbakan Sanchez'e karara itiraz etmeyecekleri güvencesi verdi.