Samanyolu Haber /Dünya / ABD, Suriye Ordusu'nu 'güçlü şekilde vuracağını' Rusya'ya iletti... /25 Ağustos 2018 23:21

ABD, Suriye Ordusu'nu 'güçlü şekilde vuracağını' Rusya'ya iletti...

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’e Washington’un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardığı bildirildi.

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Bloomberg’in 4 farklı kaynağına dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolay Patruşev’le geçen perşembe Cenevre’de yaptığı görüşmede Washington’un Suriye hükümet güçlerine yeni ve daha güçlü bir darbe indirmeye hazır olduğu konusunda uyardı.

Kaynakların aktardığı bilgiye göre ABD yönetimi, ellerinde Suriye ordusunun, militanların kontrolündeki bölgeleri kurtarırken kimyasal silah kullanma olasılığı bulunduğuna dair bilgiler olduğunu ileri sürüyor ve ABD’nin böyle bir saldırıya öncekine göre ‘daha güçlü askeri eylemlerle yanıt vermeye’ hazır olduğunu belirtiyor.

RUSYA: KİMYASAL SİLAHLA SALDIRIP HÜKÜMETİ SUÇLAMA HAZIRLIĞINDALAR

Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'yi yeniden vurma hazırlığında olduklarını öne sürmüştü. Bakanlık Sözcüsü İgor Konaşenkov, olası bir operasyonun gündemde olduğu İdlib'deki Tahrir el Şam (eski adıyla El Nusra) militanlarının sivillere 'kimyasal silahla saldırıp' hükümeti suçlama hazırlığında olduğunu belirtmişti.

Konaşenkov, ABD'nin 56 kruz füzesi taşıyan USS The Sullivans destroyerini Basra Körfezi'ne, B-1B savaş uçağını da Katar'daki askeri üsse konuşlandırdığını duyurup Suriye'yi yeniden vurmaya hazır oldukları uyarısında bulunmuştu.
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