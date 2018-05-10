Samanyolu Haber /Gündem / Zabıta vurun dedi, kalabalık dilenciyi linç etti /10 Mayıs 2018 15:15

Zabıta vurun dedi, kalabalık dilenciyi linç etti

Karaman'da dilenci ihbarı üzerine bölgeye giden zabıta memuru, çevredekilere yakaladıkları kişiyi göstererek, "Gelin vurun, bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor" dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiyi lince kalkıştı.

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Olay dün Karaman'da Tahsin Ünal mahallesi Atatürk Parkı yakınında meydana geldi. Çevredekiler zabıta ekiplerini arayıp, elinde dini kitap ve anahtar bulunan kişinin satış bahanesiyle dilencilik yaptığı ihbarında bulundu.

Zabıta ekipleri bölgeye gittiğinde, ismi açıklanmayan ve dilencilik yaptığı ileri sürülen kişi kaçmaya başladı. İki zabıta memuru ve onlara yardımcı olan çevreden bir kişi, kovalama sonucu kaçan kişiyi yakaladı. Zabıta memurlarından biri, kendilerine yardımcı olan kişiyle, yere düşen dilenciyi etkisiz hale getirmeye çalıştı.

Bu sırada diğer zabıta memuru çevredekilere, ''Vatandaş, gelin vurun. Bu adam şehir dışından geliyor, burada artistlik yapıyor'' dedi. Bunun üzerine çevrede toplanan kalabalık, tekme ve yumruklarla dilenci olduğu ileri sürülen kişiye saldırdı.

Diğer zabıta memuru ise dilenciyi, kalabalığın elinden güçlükle kurtardı.

Ardından dilenci olduğu ileri sürülen kişi, zabıta aracına bindirilip Karaman Belediyesi'ne götürüldü. İsmi açıklanmayan kişinin, hakkında Kabahatler Kanunu'na göre 124 lira idari para cezası uygulandıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.
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