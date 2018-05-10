İnşaat sektörü durunca Ziraat ve Halk Bankası konut kredi faizini %0.98'e çekti

Başbakan Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz günlerde bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklamasının ardından ilk hamle Ziraat Bankası'ndan geldi. Buna göre Ziraat Bankası, konutta kredi faizlerini yüzde 0.98'e çekti. Bu faizin 10 yıla kadar vadesi olan 500.000'lik kredilerde geçerli olduğu belirtildi.Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank da konut kredisini düşürdüğünü duyurdu. Halkbank'ın konut kredisini aylık yüzde 0,98'e çektiğini açıklandı. Daha önce bu oran yüzde 1,16'ydı.





DURAN KONUT SEKTÖRÜNÜ CANLANDIRMA GİRİŞİMİ





Kredi pompalama yoluyla durma noktasına gelen inşaat sektörünü tekrar ayağa kaldırmayı hedefleyen AKP iktidarı özellikle kamu bankaları yoluyla konut kredisinde indirime gidileceğini duyurmuştu.



