Samanyolu Haber /Gündem / Yüze yakın çifte vatandaş Türkiye'den çıkamıyor /11 Nisan 2017 12:07

Yüze yakın çifte vatandaş Türkiye'den çıkamıyor

Hollanda, çifte vatandaşlığı bulunan 100'e yakın kişinin Türkiye'den çıkışına izin verilmediğini açıkladı. Söz konusu kişilerin Gülen'e yakın olmak ve Cumhurbaşkanı'na hakaret etmekten tutulduğu belirtildi.

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Hollanda Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, halihazırda Hollanda ve Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunan yüze yakın kişinin Türkiye'den çıkışlarına izin verilmediği belirtildi.

Bir bakanlık sözcüsü tarafından pazartesi günü Lahey'de yapılan açıklamada, çifte vatandaşlığı bulunan söz konusu kişilerin çoğunun, 'Gülen yapılanmasına yakın oldukları' suçlamasıyla çıkış izni verilmediği belirtildi. Çıkışlarına izin verilmeyen diğer çifte vatandaşların ise 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla tutuldukları bilgisi verildi.

Sözcü, Türkiye'de çıkışlarına izin verilmeyen çifte vatandaşlara yönelik henüz ne iddiaların ayrıntılarını ne de gerçek sayıyı teyit edebildiklerini kaydetti. Bakanlık sözcüsü 'en az on ama büyük olasılıkla yüze yakın kişinin çıkışına izin verilmediğini' ifade etti.

Türkiye ile Hollanda arasındaki siyasi ilişkiler gergin bir dönemden geçiyor. Hollanda'nın Türk bakanların referandum kampanyası kapsamında etkinlik düzenlemelerine izin vermemesi ve bu karara karşın ülkeye kara yoluyla giriş yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'yı sınır dışı etmesi büyük bir gerginliğe yol açmıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hollanda'ya, 'Nazi' benzetmesi yapmasıyla gerginlik doruk noktaya ulaşmıştı.
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