Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Amerikan United Havayolları'nda, bilet iptallerine karşı uçak doluluğunu korumak için uygulanan ve overbook olarak bilinen çifte bilet satışı skandalla sonuçlandı. Chicago uçağında 4 yolcunun fazla olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, önce gönüllü inmek isteyenlere 800 dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Ancak uçakta kimse gönüllü olmayınca seçilen 4 yolcu zorla uçaktan indirdi.





Tek oturan ve doktor olduğunu söyleyen Asya kökenli bir yolcu ise inmemekte direndi. Talihsiz adam, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlilerince darp edilip, yerde sürüklenerek zorla uçaktan indirildi.



