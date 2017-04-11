Samanyolu Haber /Dünya / Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı! /11 Nisan 2017 12:09

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Amerikan United Havayolları'nda, Chicago uçağında 4 yolcunun fazla olduğunu söyleyen şirket yetkilileri gönüllü olmayan 4 yolcuyu zorla uçaktan indirdi.

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Amerikan United Havayolları'nda, bilet iptallerine karşı uçak doluluğunu korumak için uygulanan ve overbook olarak bilinen çifte bilet satışı skandalla sonuçlandı. Chicago uçağında 4 yolcunun fazla olduğunu söyleyen şirket yetkilileri, önce gönüllü inmek isteyenlere 800 dolar tazminat ödeyeceğini duyurdu. Ancak uçakta kimse gönüllü olmayınca seçilen 4 yolcu zorla uçaktan indirdi.

Tek oturan ve doktor olduğunu söyleyen Asya kökenli bir yolcu ise inmemekte direndi. Talihsiz adam, polis nezaretinde şirketin güvenlik görevlilerince darp edilip, yerde sürüklenerek zorla uçaktan indirildi.

United'ın 3411 uçuş sayılı uçaktaki olay diğer yolcular tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Havayolundan yapılan açıklamada "Fazla rezervasyon için özür dileriz" denildi. Öte yandan diğer yolcuların cep telefonları aracılığıyla çekile görüntüler çok kısa süre içerisinde sosyal medya sitelerinde büyük tepki gördü ve yolcunun sadece Asyalı olduğu için bu muameleye maruz kaldığı iddia edildi.

<< Önceki Haber Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı! Sonraki Haber >>

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Tek adam felaketi yaşayan Venezuela'dan mesaj var

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Diyarbakır'da patlama olurken haber kanalları Yıldırım'ın konuşmasını verdi

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Skandal! 4 yolcu karga tulumba uçaktan atıldı!

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Diyarbakır'da şiddetli patlama

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Hocaefendi'den 'aldanma-aldatma' açıklaması

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Binali Yıldırım'a göre Davutoğlu 'yanlış' yapmış

Zihinsel engelli gence zorla oy kullandırdılar!

Zihinsel engelli gence zorla oy kullandırdılar!

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:41:56