Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan canlı yayında Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi: Karıştırma /11 Nisan 2017 11:53

Erdoğan canlı yayında Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi: Karıştırma

Cumhurbaşkanı Erdoğan, referanduma sayılı günler kala Kral FM’de Gezegen Mehmet'e konuk oldu. Erdoğan, Kürt seçmenin mesajını dinletmek isteyen sunucu Gezegen Mehmet’e kısık sesle “Karıştırma” diye müdahale etti.

Kürt seçmenin mesajını dinlemeye tahammül edemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kral FM’de katıldığı Gezegen Mehmet olarak bilinen Mehmet Akbay’ın programında sunucunun Kürt seçmenin görüşlerini dinletmek istemesi üzerine kısık sesle “Karıştırma” diye müdahale etti.

Saray’da yapılan ve Kral FM'in yanı sıra TRT’nin tüm radyo kanalları ile bazı yerel radyolarda da aynı anda yayınlanan programın sonlarına doğru Erdoğan ile sunucu arasında yaşanan dikkat çekici diyalog şöyle:

Gezegen Mehmet- Müsaadenize sığınarak, 7 Haziran - 1 Kasım arasında Kral FM'de yaptığım bir program var. Kürtlerle konuştuk. Onların mesajlarını ben özellikle burada hazırladım, bir dinlemenizi istiyorum.

Erdoğan)- (Kısık sesle) Karıştırma.

Gezegen Mehmet- Evet. Tamam ben size o zaman, ayrıca ileteyim bunları, siz kendiniz dinlersiniz.
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