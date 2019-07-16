Çavuşoğlu'nun 'ciddiye alıp takmıyoruz' dediği AB yaptırımları belli oldu

AB Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar Euro fon ayırmıştı. Bu fonlarla desteklenen alanlar arasında demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre, iklim, ulaşım, enerji, rekabetçilik, inovasyon, eğitim, istihdam, sosyal politikalar, tarım, kırsal gelişim, bölgesel ve yerel işbirliği bulunuyor.







BBC Türkçe'de yer alan habere göre AB Dışişleri Bakanları ayrıca, doğalgaz sondaj faaliyetleriyle bağlantılı olanların hedef alınacağı muhtemel mali yaptırımlar konusunda da Avrupa Komisyonu'nun çalışmalara devam etmesini talep etti.





Avrupa Yatırım Bankası'ndan da Ankara'ya verilecek kredi desteğinin gözden geçirilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.





Türkiye: AB kararlarımızı faaliyetlerimizi etkilemeyecek





Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yaptırım kararına ilk olarak yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.





Bakanlık açıklamasında, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin aldığı kararların 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını etkilemeyeceği' belirtildi.





AB geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğunu söylemiş ve çalışmaların durdurulmaması durumunda Türkiye'nin "yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulunmuştu.





AB, Türkiye'yi sondaj faaliyetleriyle "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine girmek ve egemenliğinin ihlâl etmekle" suçluyor.





Türkiye, Mayıs ayı başında Fatih sondaj gemisini adanın batısına göndermiş ve burada çalışmalara başlamıştı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da Haziran ayı sonunda Doğu Akdeniz'e gitmek üzere demir aldı.



