Samanyolu Haber /Gündem / Çavuşoğlu'nun 'ciddiye alıp takmıyoruz' dediği AB yaptırımları belli oldu /16 Temmuz 2019 14:57

Çavuşoğlu'nun 'ciddiye alıp takmıyoruz' dediği AB yaptırımları belli oldu

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının uzlaştığı Türkiye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakereleri askıya alacak, Türkiye'nin AB'den 2020'ye kadar alması öngörülen 145.8 milyon Euro'luk üyelik öncesi mali fonlarda kesintiye gidecek.

SHABER3.COM

AB Türkiye'ye 2014-2020 dönemi için 4,4 milyar Euro fon ayırmıştı. Bu fonlarla desteklenen alanlar arasında demokrasi, yönetişim, hukukun üstünlüğü, temel haklar, çevre, iklim, ulaşım, enerji, rekabetçilik, inovasyon, eğitim, istihdam, sosyal politikalar, tarım, kırsal gelişim, bölgesel ve yerel işbirliği bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre AB Dışişleri Bakanları ayrıca, doğalgaz sondaj faaliyetleriyle bağlantılı olanların hedef alınacağı muhtemel mali yaptırımlar konusunda da Avrupa Komisyonu'nun çalışmalara devam etmesini talep etti.

Avrupa Yatırım Bankası'ndan da Ankara'ya verilecek kredi desteğinin gözden geçirilmesi talebinde bulunulduğu belirtildi.

Türkiye: AB kararlarımızı faaliyetlerimizi etkilemeyecek

Dışişleri Bakanlığı, AB'nin yaptırım kararına ilk olarak yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakanlık açıklamasında, AB Dış İlişkiler Konseyi'nin aldığı kararların 'Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon faaliyetlerini sürdürme kararlılığını etkilemeyeceği' belirtildi.

AB geçen ay yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarının "yasa dışı" olduğunu söylemiş ve çalışmaların durdurulmaması durumunda Türkiye'nin "yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulunmuştu.

AB, Türkiye'yi sondaj faaliyetleriyle "Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesine girmek ve egemenliğinin ihlâl etmekle" suçluyor.

Türkiye, Mayıs ayı başında Fatih sondaj gemisini adanın batısına göndermiş ve burada çalışmalara başlamıştı. Türkiye'nin ikinci sondaj gemisi Yavuz da Haziran ayı sonunda Doğu Akdeniz'e gitmek üzere demir aldı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çavuşoğlu'nun 'ciddiye alıp takmıyoruz' dediği AB... Sonraki Haber >>

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Cemaat darbenin neresinde sorusu ne kadar anlamlı?

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

Ben Profesör Yunus Serin, ben terörist değilim!

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

KHK’lı Fatma Öğretmen 29 kiloya düştü

Tek hamlede böyle yuttu

Tek hamlede böyle yuttu

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

Cep telefonu ile oynarken hayatının şokunu yaşadı

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

'Açım' diyen çiftçiye 'telefonunu göster' dedi, sonra sustu...

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

Vatandaştan 15 Temmuz çıkışı: Başkanlığı getirmek için Erdoğan yaptı!

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

ODTÜ'lü öğrencilere sanatçı desteği

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

İşte ilk görüntü: S-400 füzeleri Ankara'da

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı

Bingöl’de protesto: Eski bakan Yılmaz ve AKP'li vekiller yuhalandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:56:12