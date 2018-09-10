Samanyolu Haber /Gündem / ''Yüz milyon pirinç tanesi sayın'' ödevi sosyal medyada gündem oldu /10 Eylül 2018 15:58

''Yüz milyon pirinç tanesi sayın'' ödevi sosyal medyada gündem oldu

Çin'de bir matematik öğretmeninin öğrencilerine verdiği "yüz milyon pirinç tanesini tek tek sayma" ödevi sosyal medyada gündem oldu.

SHABER3.COM


"Shanghai Daily" gazetesinin haberine göre, ülkenin Guangdong eyaletinde bulunan Foşan kentinde bir ilkokulda görev yapan matematik öğretmeni öğrencilere yüz milyon pirinci tek tek sayma ödevi vererek, ödevi ertesi güne tamamlamalarını ve pirinçleri okula getirmelerini istedi.

Pirinç ödevi velileri şaşırtırken, ülkenin sosyal medyası Veybo'da "tek tek say" etiketiyle geniş yer aldı.

Bu kadar pirinç tanesinin tek tek nasıl sayılacağı sorusu kullanıcıların kafalarını karıştırırken bazı kullanıcılar ödeve tepki gösterdi, bazıları da çözüm önerilerinde bulundu.

Bir kullanıcı "Önce bin pirinç tanesini sayın ve ağırlığını ölçün. Sonra o ağırlığa göre yüz milyon pirincin ağırlığını hesaplayın." önerisini ortaya attı.

Başka bir kullanıcı da "Bir yıl 365 gün, bir gün 24 saat, bir saat 3 bin 600 saniye. Hepsini çarptığımızda 31 milyon 536 bin saniye yapıyor. Yani yemeden, içmeden, uyumadan saniyede üç pirinç tanesi sayarsak, yüz milyon pirinci saymayı bir yılda bitirebiliyoruz." fikrini paylaştı.

Diğer bir kullanıcı da "Yüz milyon pirinç tanesini sayıp bitirene kadar tüm okul mezun olur." yorumunu yaptı.

Yüz milyon pirinç tanesinin toplam ağırlığının yaklaşık 2 tona ulaştığı kaydedilen haberde, öğretmenin, öğrencileri farklı çözüm yolları bulmaya yönlendirmek için böyle bir ödev verdiği belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Yüz milyon pirinç tanesi sayın'' ödevi sosyal medyada... Sonraki Haber >>

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

Motosiklet yarışlarında skandal görüntü

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası

İnsanların takdiri ve İhlasın muhafazası

Moldova Cumhurbaşkanı'nın kazası kameralara yansıdı

Moldova Cumhurbaşkanı'nın kazası kameralara yansıdı

İdlib yolun sonu mu?

İdlib yolun sonu mu?

Moldova Cumhurbaşkanı kaza yaptı

Moldova Cumhurbaşkanı kaza yaptı

Uyudu... Yayaya çarptı...Ve ölüme sebep oldu

Uyudu... Yayaya çarptı...Ve ölüme sebep oldu

Araba yarışında inanılmaz kaza

Araba yarışında inanılmaz kaza

İran'dan Erbil'e yakın bölgeye füze saldırısı

İran'dan Erbil'e yakın bölgeye füze saldırısı

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Erdoğan ve Putin arasında salonda buz gibi hava estiren diyalog

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı

Suriye'den kaçan mülteciler duvarı merdivenle aştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:13:48