Samanyolu Haber /Gündem / Halkbank'taki kur skandalı hakkında şok iddia /10 Eylül 2018 15:56

Halkbank'taki kur skandalı hakkında şok iddia

"Halk Bankası yönetiminin düşük kur skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atarak 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' talimatı verdiği iddia edildi.

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31 Ağustos Cuma gecesi Dolar/TL kuru 6,50'nin üzerindeyken Halkbank internet sitesine girenler, 3,72 seviyesinden Dolar satımı gerçekleştiğini görmüş, konu sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı. Bankadan yapılan açıklamada, hatanın hizmet alınan yazılımdan kaynaklandığı ve işlemlerin iptal edildiği bildirildi.Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ise, söz konu işlem hakkında çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada skandalın yaşanacağı gün personele "Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' şeklinde bir mail atıldığını iddia etti.

Yarkadaş'ın iddiası şöyle:

Halk Bankası yönetimi, skandalın yaşanacağı gün, personeline mail atıyor ve 'Mesai saati dışında internetten döviz alıp satanlar hakkında soruşturma başlatılacaktır' diyor. Aynı gün maaş alan banka personeli, bu direktife önce bir anlam veremiyor tabii ki...

 Bankanın direktifinin gerekçesi ise gece anlaşılıyor. Birden bire ortaya çıkan 'düşük fiyata döviz satışı' kafalardaki soru işaretini ortadan kaldırıyor. Banka çalışanları 'Belli ki birilerine KORİDOR açtılar' yorumunu yapıyor. Yönetim, bu talimatıyla personeli dışarıda tutmuş oluyor...

 Banka yönetimi böylece 'Bakın yanlışlık oldu, personelimizin bile haberi yok' mesajı vermeye çalışıyor.

 Yeni edindiğim bu bilgiyi, bankalarda yaşanan ve yaşanacağı belli olan skandalları takip eden kamuoyunun dikkatine sunmak istedim. Çünkü bunlar hepimizin parası... 

 
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