CBS’in CEO’su İstifa Etti









CBS istifanın hemen yürürlüğe konduğunu belirtti. Açıklamada, CBS ve Moonves’un çalışma hayatında kadınların eşitliğini destekleyen gruplara 20 milyon dolar bağışta bulunacağı da kaydedildi.





Moonves, zaten cinsel istismar suçlamaları nedeniyle soruşturma altındaydı. New Yorker dergisi Pazar günü Moonves’a yönelik 6 kadının daha suçlamasına yer verdi. Buna göre Moonves 1980’lerde başlayarak söz konusu kadınlar üzerinde güç kullanmış, tehdit etmiş, şiddet kullanmış.





Bazı kadınlar Moonves’un cinsellik karşılığında kariyerlerinde ilerleme sözü verdiğini kaydetti.





Moonves suçlamaları reddediyor ve dehşete düşürücü olarak niteliyor. Moonves’a göre durum onu ve kariyerini bitirme çabasının bir parçası.





Moonves ayrıca cinsel ilişki olduysa da bunun karşılıklı anlayışla olduğunu belirtiyor.





Les Moonves, yayıncılık sektöründe en fazla kazanan ve en güçlü CEO’lardan biriydi.





Moonves’un CBS’ten anlaşmalı ayrılık çerçevesinde 100 milyon dolar alabileceği belirtiliyor.