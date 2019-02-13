Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı

İstifa eden MHK Başkanı Namoğlu, NTV'nin sorularını cevapladı. İstifa gerekçesi olarak Yıldırım Demirören'in medyası aracılığı ile aleyhte kampanya başlattığını söyleyen Namoğlu esas devre arasında da istifa etmeyi düşündüklerini ancak devam ettiklerini hatırlattı









Namoğlu, son istifa kararı için "Son damlayı taşıran Trabzonspor maçı oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı hazmedebileceğimiz olay değildi. Pazartesi günü değerlendirdik, neticede ben Başkan'ı aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi" dedi.







