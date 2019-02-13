Samanyolu Haber /Gündem / Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı /13 Şubat 2019 20:18

Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı

İstifa eden MHK Başkanı Yusuf Namoğlu , Yıldırım Demirören'in sahip olduğu medya organlarını suçladı.

SHABER3.COM

İstifa eden MHK Başkanı Namoğlu, NTV'nin sorularını cevapladı. İstifa gerekçesi olarak Yıldırım Demirören'in medyası aracılığı ile aleyhte kampanya başlattığını söyleyen Namoğlu esas devre arasında da istifa etmeyi düşündüklerini ancak devam ettiklerini hatırlattı 


Namoğlu,  son istifa kararı için  "Son damlayı taşıran Trabzonspor maçı oldu. Monitöre bakıp yanlış karar verme olayı hazmedebileceğimiz olay değildi. Pazartesi günü değerlendirdik, neticede ben Başkan'ı aradım, kararı ilettim. TFF'den istifa talebi gelmedi" dedi.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yusuf Namoğlu Demirören'in sahip olduğu medya organlarını... Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:39:40