Samanyolu Haber /Gündem / Benzine bir zam daha /13 Şubat 2019 20:21

Benzine bir zam daha

Türkiye’nin akaryakıt fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullandığı Akdeniz piyasası işlenmiş ürünlerinden benzinin fiyatı son zamdan bu yana yüzde 4.73 artmış durumda.

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Benzin fiyatlarına Perşembe gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir zam daha yapılıyor. Benzine 14 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Motorinde ise 20 Şubat'a kadar herhangi bir fiyat artışı öngörülmüyor. Zam öncesi benzinin pompa fiyatı İstanbul'da 6.09 TL seviyesinde. Beklenen 14 kuruşluk artışın gerçekleşmesi halinde litre fiyatı 6,23 kuruşa çıkacak.

Benzin fiyatlarına son olarak Şubat ayının ilk haftasında 6 kuruş zam gelmişti.

Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 500 bin varillik bir kısıtlamaya giderek günlük üretimini günlük 9.8 milyon varille sınırlayacağını açıklamasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yüzde 1.0’in üzerindeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak.
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