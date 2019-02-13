Samanyolu Haber /Gündem / İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: En az 20 ölü, 20 yaralı /13 Şubat 2019 20:00

İran Devrim Muhafızlarına intihar saldırısı: En az 20 ölü, 20 yaralı

İran Devrim Muhafızlarına yönelik intihar saldırısında en az 20 kişinin öldüğünü ve 20 kişinin yaralandığı bildirdi.

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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) personelini taşıyan otobüse düzenlenen intihar saldırısında 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
İran devlet televizyonuna göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Zahidan ile Haş yolu üzerinde DMO personelini taşıyan otobüsü hedef alan intihar saldırısı düzenlendiği belirtildi.

İran'ın haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre, saldırıda şimdiye kadar 20 kişinin öldüğü ve en az 20 kişinin de yaralandığı kaydedildi.
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