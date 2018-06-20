Samanyolu Haber /Gündem / Yurtdışında bu kez seçimlere katılım rekoru kırıldı /20 Haziran 2018 00:39

Yurtdışında bu kez seçimlere katılım rekoru kırıldı

Yurtdışındaki temsilciliklerde oy kullanımının sona ermesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarında kullanılan oylara ilişkin verileri yayımladı.

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Verilere göre, yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmenin 1 milyon 486 bin 408'ü, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanarak rekor kırdı.

Dış temsiliciklerde ve şimdiye kadar gümrük kapılarındaki oy kullanım oranı yüzde 48.78'e ulaştı.

Seçmenler yurt dışında 60 ülkede, 123 temsilcilikte oy kullandı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı.

Yurtdışı Seçmen Kütüğü'ne kayıtlı vatandaşlar oylarını gümrük kapılarında 24 Haziran saat 17.00'ye kadar verebilecek.

YURTDIŞI SEÇİMLERİ

2012'de yapılan düzenlemeyle birlikte yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına oy kullanma imkanı sağlanmış, yurt dışındaki seçmen ilk defa 2014 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde oy kullanmıştı.

Dış temsilciliklerde ve gümrük kapılarında 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 56 bin, 1 Kasım 2015 milletvekili genel seçimlerinde 1 milyon 300 bin ve 16 Nisan 2017 halk oylamasında ise 1 milyon 400 bine seçmen oy kullanmıştı.
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