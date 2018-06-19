Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Bu kur filan, bunların hiçbiri... /19 Haziran 2018 23:30

Erdoğan: Bu kur filan, bunların hiçbiri...

Adana'da sanayici ve iş adamlarına seslenen Erdoğan, "Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. 24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dedi.

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Tayyip Erdoğan, Adana'da Çukurova Bölgesi sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldiği toplantıda konuştu.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Erdoğan, şöyle dedi:
"Bu kur filan, bunların hiçbirisi bizim geleceğimizi belirleyen şeyler değil. Bizim geleceğimizi, biz belirleyeceğiz. Bir takım çevreler ısrarla Türkiye'nin başına kara bulutlar toplamaya çalışıyor. Halbuki Türk ekonomisi bu tür saldırılara karşı şerbetlidir."

Erdoğan, 24 Haziran seçimlerine ilişkin, "24'ünde siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz" dedi.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vatandaşlara, yastık altındaki altın ve dövizlerini Türk lirasına çevirme çağrısında bulunan Erdoğan, "Yastık altında hala döviz varsa TL'ye çevirelim. Bize ekonomik harp ilan edene bizim de gereğini, milli seferberliği yapmamız lazım" diye konuştu.
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