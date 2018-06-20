ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıkladı.



Haley, "Bu, insan hakları taahhütlerinden geri çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu netlikle belirtmek isterim" dedi.





Bu adımın beklendiğini ifade eden Bloomberg, Konsey’in defalarca Amerikan yetkilileri tarafından eleştirildiğini hatırlattı. Örneğin geçen yıl Haley konseyden bazı üyelerin çıkarılmasını talep etmişti, 2006’da ise dönemin ABD Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ise bu organın kurulmasına karşı çıkmıştı.





BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararının sebeplerinden biri olarak, ABD’nin göçmen politikasına, özellikle de sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına yönelik sert eleştiriler gösteriliyor.





Ayrıca bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı iddia edilen ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddia ediliyor.





Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.





Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.