Samanyolu Haber /Dünya / ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı /20 Haziran 2018 00:58

ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı

ABD, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nden ayrılma kararı aldı.

SHABER3.COM

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıkladı.
Haley, "Bu, insan hakları taahhütlerinden geri çekildiğimiz anlamına gelmiyor. Bunu netlikle belirtmek isterim" dedi.

Bu adımın beklendiğini ifade eden Bloomberg, Konsey’in defalarca Amerikan yetkilileri tarafından eleştirildiğini hatırlattı. Örneğin geçen yıl Haley konseyden bazı üyelerin çıkarılmasını talep etmişti, 2006’da ise dönemin ABD Başkanı’nın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton ise bu organın kurulmasına karşı çıkmıştı.

BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararının sebeplerinden biri olarak, ABD’nin göçmen politikasına, özellikle de sınırı yasa dışı yollarla geçen ailelerin çocuklarının ellerinden alınarak ayrı yerlerde tutulmasına yönelik sert eleştiriler gösteriliyor.

Ayrıca bu kararın, BM İnsan Hakları Konseyinin İsrail'e karşı "uzun zamandan beri takındığı iddia edilen ön yargılı tavır" nedeniyle alındığı iddia ediliyor.

Öte yandan BM İnsan Hakları Konseyi'nin 2 Temmuz'da toplanarak Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD BM İnsan Hakları Konseyi'nden ayrıldı Sonraki Haber >>

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Emniyette yaşanan işkenceleri anlattı

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Lösemi hastası Nail`in annesi konuştu

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Geçmişte Erdoğan'a söylediğim her şeyin arkasındayım

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

Kılıçdaroğlu'nun Sosyal Medya'yı sallayan animasyonu

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

OHAL ile AKP'nin yok ettiği hayatlar....

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

Fazla değil beş gün önce söylediğini inkar etti...

AKP açık açık tehdit ediyor...

AKP açık açık tehdit ediyor...

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:48:05