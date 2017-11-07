Samanyolu Haber /Gündem / Yurt dışında 1 dolar para üstü alan gazeteciler ne yapacaklarını şaşırdı... /07 Kasım 2017 14:11

Yurt dışında 1 dolar para üstü alan gazeteciler ne yapacaklarını şaşırdı...

Yurt dışında 1 dolar para üstü alan gazetecilerin dönmeden yaptıklarına inanamayacaksınız.

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Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk, yurt dışında para üstü olarak bir dolar alan gazetecilerin yaşadığı paranoyayı "Gazeteci cin çarpmış gibi oldu" başlığıyla kaleme aldı. 

Öztürk'ün yazısına göre aldıkları bir ve beş dolarlar "F serisi" çıkanlar, paraları ya parçaladı ya da dilenciye sadaka olarak verdi.

Öztürk'ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Operasyonlar başladığında, yurtdışı gezilerinden arta kalan F serisi 1 doları yakanlar, parça parça edip atanlar olduğu gibi, gerçekten Gülen tarafından gönderildiği öne sürülen dolarları saklayanlar da olmuştur. Bir grup gazeteci 23. İran Basın Fuarı'na davetli olarak katıldı. Turistik kenti İsfahan'da aldığı bir hediye için 20 dolar veren gazeteciye, para üstü olarak her biri birer dolar olmak üzere toplam 5 dolar verildi. Gazeteci Turgay Türker, meslektaşına, “O dolarlar içinde F serisi olabilir. Başın o yüzden belaya girebilir. Bir bak” dedi. Meslektaşı dolarları çıkardı, bunlardan ikisi F, birisi de Gülen'in soyadının baş harfi olan G serisiydi. Gazeteci sanki cin çarpmış gibi oldu. F serisi dolarlardan kurtulmak için onları yolda gördüğü ilk dilinceye verdi ve “ohh be kurtuldum” diye sevindi. Bir başkası mı ne yaptı? O da, havaalanında bir dolarının F serisi olduğunu gördü. Doları orada yırtıp atarken, “ohh bee kurtuldum” dedi. Dolarlı espriler yol boyunca devam etti etmesine ama kim bilir farkında olmadan F serisi dolar yüzünden kaç bin kişi sıkıntı çekiyor, derdini anlatmak için uğraşıyor… "
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