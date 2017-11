Gülen'i kaçırma planı yaparken yakalanmak...

Mueller Flynn’i Suçlayacak Yeterli Kanıta Sahip







ABD'de Federal Araştırma Bürosu, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki ulusal danışmanı ve oğlunun da ilişkili olduğu Rusya’nın 2016 seçimlerine müdahale ettiği yönündeki iddiaları derinlemesine inceleyerek elde ettiği kanıtları bir araya getirdi.





Araştırmayı yürüten ekip Flynn’ın lobicilik faaliyetleri ile ilgili bugünlerde bir kaç şahitle daha görüşüyor. Bu üç kaynak Flynn’ın para aklaması ya da deniz aşırı ülkelerdeki yakınları ile ilgili Federal ajanlara yalan söylemiş olduğu iddiaları ile ilgili bilgi verecek.





Mueller’in ekibi aynı zamanda Flynn’ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Tayyip Erdoğan’ın rakiplerinden birini uzaklaştırdığı iddialarını da araştırıyor. Bu konuda iki yetkili milyonlarca dolar para değişiminden bahsetti.





Danışman bu konuda her hangi bir yorum yapmadı.





Mike Flynn’ın Oğlu Rusya Araştırmalarının Konusu mu?





Flynn’ın oğlu Michael G. Flynn, babasına yakın çalışmış olup kampanya boyunca da babasının yanında yer almıştı. Başkanlık değişiminde kısa süre çalışan Flynn babası ile aynı davada da yargılanabileceği gibi farklı davalarda yargılanma durumu da var.





İki farklı kaynağa göre eğer baba Flynn oğluna yardım etmek yerine araştırmacılarla işbirliği yaparsa kendi kaderini değiştirir.





Son haberlere göre Mueller Flynn üzerindeki baskıları artırmak amacıyla ani ve istikrarlı bir adım atma hazırlığında. Geçen hafta Manafort ve iş ortağı Rick Gates hakkında ortaya atılan ithamlarda suçlu bulunmadılar.





Araştırmacılar pazartesi günü Trump’ın eski kampanya danışmanı George Papadopoulos’un savunmasında federal yetkililere yalan söylediği ve suçlu bulunduğunu açıkladı.





Eğer baba Flynn suçlu bulunursa Trump yönetiminin görevi kötüye kullanma suçundan dolayı hüküm giyen bir üyesi olacak.





Flynn ve Manafort Mueller’in Rusya İncelemesinin Kilit Noktaları





Eski bir kıdemli kanun yapıcısı Trump’ın göreve getirildiği haftalarda FBI’ın Türkiye’nin Gülen’i iade talebini dile getirdiğini söyledi. FBI Gülen’in iadesi ile ilgili Türkiye’nin Obama döneminde sunduğu belgelerin (ki zamanında yetersiz bulunmuştur) üstüne Türk devletinin başka bir belge sunmadığını dile getirerek iade talebini reddetti. FBI yaptığı araştırmalarda aynı zamanda eski CIA Başkanı Jim Woolsey’in Wall Street Journal’da da gündeme gelen ve kendisinin MSNBC’de onayladığı iddiaya göre Flynn Türk yetkililerle güç kullanarak Gülen’i ülke dışına çıkartma konunda 2016 Eylül ayı için anlaştı.





Baba ve Oğul





Baba ve oğul Flynn aylardır Mueller soruşturmasının konusu. Baba Flynn hala Ordu’da teğmen olarak görevli olmasının yanında 2014 yılında Savunma İstihbarat Teşkilatı’nın başkanlığı görevinden uzaklaştırılması ile birlikte ordudan emekli edildi. Ardından kendi lobi şirketini (Flynn Intel Group) kuran Flynn’in oğlu da kendisi ile yakın çalıştı. Genç Flynn babasının şirketinde günlük operasyonlarla ilgili, personel şefi olarak çalıştı. Baba ve oğul müşteri bulabilmek amacı ile beraber sık sık toplantılara katıldılar.







Adalet Bakanlığı verileri Flynn’ın geçen sene Türk hükümetinden $350,000 değerinde para aldığını açıkladı. Flynn yabancı bir lobi olarak gözükmemekle birlikte bu konu da Mueller’in incelemesinin bir konusu oldu. Flynn’ın avukatı ise müşterinin Türk bir işadamı olduğunu iddia ederek hükümet yetkilisi olduğu iddiasını yalanlayarak Flynn’ın siciline bakılmasına gerek olmadığını dile getirdi.





İddiaya göre Flynn Intel Group Gülen hakkında bilgi toplayarak elde ettiği bulgular ile ilgili bir dosya hazırladı. Trump’ın seçimi kazandığı gün sona eren sözleşmeye göre resmî makamların iddiası Flynn’ın Eylül 2016’da Türk yetkililerle en az bir toplantıya katıldığı yönünde. Woolsey bu görüşmenin Gülen’in Türkiye’ye kaçırılması ile ilgili bir tartışmayı da içerdiğini dile getirdi.





Flynn 2015 yılında Moskova’da bir galada yapacağı konuşma için Rus Devlet Televizyonu’na $35,000 ödedi. Bu esnada baba ve oğul beraber olup Rus Devlet Başkanı Putin ile yan yana oturdular. Bu seyahat federal yetkililerin endişelerini artırdı.





NBC News Mueller’in Rusya ile gizli anlaşma yaptığı suçlamasıyla üç kişinin daha incelemeye alındığını söyledi. Bu kişiler Trump kampanyasının müttefiki Carter Page, Trump’ın damadı ve üst düzey Beyaz Saray Danışmanı Jared Kushner ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr. Başkan Trump kampanya sürecinde Rusya ile işbirliği yaptığı yönündeki iddiaları inkar ederek siyasi cadı avına başlayacağını dile getirdi.







Türkiye bundan sonra bir daha Gülen’in iade talebinde bulunamayacak. Erdoğan her ne kadar Gülen’i darbe sorumlusu olarak görüp bu nedenle Amerika’dan iadesini talep etse de Amerikan Adelet Bakanlığı Türkiye’nin gönderdiği koliler dolusu belgeye rağmen Gülen’in darbe ile bağlantılı olduğuna dair somut bir delil bulamadı. İade talebi tamamen ABD yargısının kararı ile reddedildi, Beyaz Saray veya her hangi bir devlet kurumu yargılamaya müdahil olmadı. İdarenin her hangi bir hükmü söz konusu değil.





Yetkililere göre Flynn ve Türkiye arasında iddia edilen bu mukabele anlaşması yasadışıydı