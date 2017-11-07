Samanyolu Haber /Gündem / Baskın Oran'ın oğlu vefat etti /07 Kasım 2017 14:11

Baskın Oran'ın oğlu vefat etti

Akademisyen, siyasetçi ve yazar Baskın Oran'ın Bodrum'daki evlerinin önünde merdivenlerden düşüp, ağır yaralanan üvey oğlu 42 yaşındaki Hasan Köseoğlu, tedavi gördüğü hastanede, 16 gün sonra yaşamını yitirdi.

SHABER3.COM

Müzisyen ve yapımcı Hasan Köseoğlu, Kumbahçe Mahallesi Zeki Müren Caddesi'ndeki evlerine 22 Ekim Pazar günü, sabaha karşı geldi. Köseoğlu, evinin önündeki merdivenleri çıkarken, düşüp, başını yere çarptı. Saat 09.00 sıralarında, annesi Feyhan Görgün Oran tarafından merdivenlerde hareketsiz yatarken bulunan Köseoğlu, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Köseoğlu, Beyin Cerrahı Opr. Dr. Ender Tabur tarafından ameliyat edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen Köseoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen saat 01.00 sıralarında yaşamını yitirdi.

Acı haberle sarsılan Baskın Oran, üzüntüsünün büyük olduğunu belirterek, "Acımız büyük. Tüm gayretlerimize ve sağlık ekibinin yoğun müdahalesine rağmen Hasan'ı kurtaramadık. Yarın öğlen Bodrum Adliye Camisi'ndeki cenaze törenin ardından kendisinin, Gümbet Taraburgaz Mezarlığı'nda, Bodrum'un eski belediye başkanlarından olan dedesi Derviş Görgün'ün mezarı üzerine gömülmesine karar verdik" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Baskın Oran'ın oğlu vefat etti Sonraki Haber >>

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

'Arınç'ın Manisalı amcanın cezaevinde kalmasına gönlü el veriyor mu?'

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Babasından Hidayet Karaca'ya duygu dolu mektup

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Korkuya kapılmayın, Ümidinizi yitirmeyin..

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Bu Adamdan Niçin Korkuyorlar?

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Samsung, iPhone ile dalga geçti

Cevabını hazır et...

Cevabını hazır et...

3 dakikada TEHİT

3 dakikada TEHİT

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Milli Eğitim Bakanı: Okulların yüzde 92'si niteliksiz

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Hizmet hareketine karşı ne yapıyorlar!

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini

Her Diktatör İstifa Ettirir Sevdiğini
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:04:43