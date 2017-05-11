Samanyolu Haber /Gündem / Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın! /11 Mayıs 2017 01:12

Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Meclis kürsüsünden AKP'ye seslendi: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporlarını yayınlayın.

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu işkence ve KHK ihraçlarını Meclis'e taşıdı

CHP milletvekili Tanrıkulu KHK'yla ihraç olan ve 2 aydır açlık grevi yapan Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın yaşadıkları Meclis'e taşıdı. "150 bin kamu görevlisi 5 bin akademisyen neden ihraç oldu? Ne yaptı bu insanlar?" diye soran CHP'li vekil AKP'nin düşünce özgürlüğü ve işkenceye karşı duyarsız kalmasına ise sert tepki gösterdi. 

'İhale takip etmekten başka hiç bir şey yapmıyorsunuz' sözleri tansiyonu yükseltti. 

Tanrıkulu 'Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporlarını yayınlayın. Hani işkence yoktu?' sözleriyle 15 Temmuz sonrası uygulanan sistematik işkenceyi Meclis tutanaklarına geçirdi. 

Tanrıkulu işkenceden söz ederken AKP'li bir vekilin 'Boş konuşuyorsun' sözleri duyuldu.
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Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

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