12 Gazetecinin Tutuklanması da, İtirazın Reddi de Hukuka Aykırı

İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği yargılanan 12 gazetecinin tutukluluklarına itirazı reddetti.





Tutukluluğa itirazın reddini Twitter hesabından duyuran Bilgi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yaman Akdeniz durumu bianet’e değerlendirdi: "İtirazın reddi kararı da tutuklama kararı gibi hukuka ve uluslararası sözleşmelere aykırı."





Tahliye, yeniden gözaltı, tutuklama





29 Gazetecinin yargılanmasına 27 Mart'ta başlanmış, 31 Mart günkü duruşmada 21 gazeteci tahliye edilmişti.





Tahliye edilenlerden 12'si sonraki gün gözaltına alındı: Atilla Taş, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer





1 Nisan'da gözaltına alındılar, 13 günlük gözaltı sonrası yeniden tutuklandılar. Tutuklamaya yapılan itiraz 18 gün sonra, 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutuklama kararırın usül ve yasaya aykırı olmadığı gerekçesiyle reddedildi.





Akdeniz: İlk istikamet AYM ve AİHM





Akdeniz’in açıklaması şöyle:





“18 gün önce itiraz başvurusunda bulunduk. Her avukatın ayrı ayrı ve farklı kararlardan itirazları sunulmuştu. Ama bir cümlelik bir cevapla itirazlar reddediliyor ve başvuruyu yapanların itiraz etme gerekçeleri bile kararda yer almıyor.





“Basmakalıp ifadeler kullanılıyor. İtiraz kararının reddinde söylenen cümle bir gerekçe olamaz. Bu hukuka da uluslararası sözleşmelere de aykırıdır. “





Akdeniz, serbest bırakıldıktan sonra farklı bir soruşturma kapsamında tutuklanan 12 kişi için ilk davalarında iç hukuk yollarını tükettiklerini ve o soruşturmayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıdıklarını belirtti. Şu anda yürümekte olan soruşturmayı da önce Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) sonra da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşıyacaklarını söyledi.





“Mahkemeler ayda bir tutukluluk incelemesi yapıyorlar. Ancak biz yine itirazlarda bulunmaya devam edeceğiz. İlk istikametimiz AYM, sonra da AİHM olacaktır. Terör örgütü üyeliği ve dosyalarda buna delil olabilecek bir durum söz konusu değil. Muhalif olmak ve gazetecilik yapmaktan tutuklu olan diğer insanların davaları da AİHM’ye taşındı. Sanıyoruz AİHM yargılamasını bütün bu davaları birleştirerek yapacak.”





Ne olmuştu?





30 Ağustos’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aralarında gazeteciler ve akademisyenlerin bulunduğu 35 kişi hakkında gözaltı kararı vermiş, 27'si tutuklanmıştı. Farklı zamanlarda tutuklanan gazeteci ve yazarlar 8 ay davanın başlamasını bekledi.









29 kişi yargılanıyor, 26'sı tutuklu, ikisi hakkında yakalama kararı var, birisi tutuksuz sanık.





İddianamede Said Sefa hakkında 22,5, diğer 28 kişi hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.





Yargılananların isimleri alfabetik sırayla şöyle:





Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bülent Ceyhan, Bünyemin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Davut Aydın, Emre Soncan, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Muhterem Tanık, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Said Sefa, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız.





İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Mart’ta görülen davada mahkeme başkanı İbrahim Loğasdağı, Abdullah Kılıç, Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Atilla Taş, Bayram Kaya, Bünyemin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Cuma Ulus, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Muhammet Sait Kuloğlu, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız'ın tahliyesine karar verdi.





Tahliye kararı veren İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ile duruşmanın savcısı, Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 3 Nisan 2017’de açığa alındı