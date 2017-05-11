Erdoğancılar Bükreş Camii'ni karıştırdı

Cami imamı Osman Aziz’in, Osman isimli bir hafıza kuran okutmak istemesi üzerine ayağa kalkan Ömer Karahasanoğlu, "Burada Diyanet'in vazifelendirdigi hoca var o okusun. Ben onun okumasını istiyorum" diye yüksek sesle konuşmaya başladı.





İmam Osman Aziz, "Kuran okuyacak, sonra devam edecegiz." sözleriyle ortamı yumuşatmak istemesine rağmen, Karahasanoğlu, "Eğer hoca okumayacaksa biz bu camide durmayız" diyerek ayağa kalktı. Bazı kişilerin şahsın zorlamasıyla dışarı çıktığı görüldü.





Görgü tanıkları, söz konusu grubun akşam erken vakitlerde cami önünde bekleştiğini kaydetti. Grupla beraber gelen Hayat gazetesinden Serkan Eruysal ise, camiye girmeyip dışarda durmayı tercih etti.



