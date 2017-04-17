Yunanistan'dan referandum açıklaması

Hükümetin büyük ortağı SYRIZA partisi yetkilisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki referandumun sonucu, toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın marjinal ve şüpheli zaferi, kendisini ‘sultan’ ilan etmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.



