Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'dan referandum açıklaması /17 Nisan 2017 14:31

Yunanistan'dan referandum açıklaması

Referandum sonucundan rahatsızlık duyan ve ‘Evet’ kararına şüpheyle yaklaşan Yunan siyasi partiler, yeni sistemin Recep Tayyip Erdoğan’ın elindeki olağanüstü yetkilerin artmasının yolunu açacağını savundu.

SHABER3.COM

Hükümetin büyük ortağı SYRIZA partisi yetkilisi ve Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Dimitrios Papadimulis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki referandumun sonucu, toplumda büyük bir kutuplaşma olduğunu gösteriyor. Erdoğan’ın marjinal ve şüpheli zaferi, kendisini ‘sultan’ ilan etmek için yeterli değil” ifadelerini kullandı.

'TÜRK YÖNETİMİ VE HALKI SAĞDUYULU OLMALI'

Muhalefetteki muhafazakar Yeni Demokrasi partisi yetkilisi Giorgos Kumutsakos’a göre, Türk yönetimi ve halkının sağduyu göstermesi gerekiyor.

Türk anayasasındaki ciddi değişikliklere rağmen Yunanistan’ın komşusuyla  dostane ilişkiler geliştirmeyi ve işbirliği yapmayı umduğunu kaydeden Koumoutsakos, “Türkiye’nin demokrasi ve insan hakları alanında Avrupa ile bağlarını sadece korumasını değil, aynı zamanda da geliştirmesini bekliyoruz” dedi.

'AB'DE DE RAHATSIZLIK YARATIYOR'

Yunan milletvekili Andreas Loverdos ise artık Türkiye’de (Antik Roma imparatoru Jül) ‘Sezar rejiminin’ hakim olduğunu öne sürdü.

Loverdos, Twitter’daki mesajında, “Artık Türkiye’de Sezar rejimi hakim ve  bu durum, Yunanistan’da olduğu gibi AB’de de rahatsızlık yaratıyor” diye yazdı.
<< Önceki Haber Yunanistan'dan referandum açıklaması Sonraki Haber >>

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte usulsüzlüğün skandal görüntüsü

İşte bu yolun kaderi...

İşte bu yolun kaderi...

Başbakan'a prompter şoku...

Başbakan'a prompter şoku...

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

Oy kullanmak isteyen engelli vatandaşa merdiven zulmü

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

'Hayır' oyu vereceğini açıklayan Bayramoğlu ile AKP'liler kavga etti!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Muş'ta AKP'li muhtar oy kabininde 'evet'leri kontrol ederken görüntülendi!

Her şeyi Onun için yapmak...

Her şeyi Onun için yapmak...

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

'Evet' çıkarsa sanki 'Hayır' çıkmış gibi olacak

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:06:25