'Ali Bulaç'ın verdiği kitapları okusaydı, bu cehaletiyle memleketi mahvetmezdi'

Bu dönemin savcıları tarafından yazılan iddianamelerin hiçbirine bakmıyorum.Hemen hepsi Saray'dan ve Sarayın istihbarat şebekesinden gelen talimatlarla yazılmış iftiranameler bunlar...Bazıları tamamen Cemaat düşmanlığının eseri, bazıları dayakın hakim ve savcının tasfiye edildiği bu rejimde boşluktan istifadeyle yer kapma yarışına girmiş savcıların iftiranameleri...Daha doğrusu savcı cübbesi taşıyan ama, Sarayın kurduğuişbirlikçisi olmayı kabullenmiş sözde hukukçuların mide bulandırıcı iftiraları, hezeyanları...Aylardır tutuklu olanvehakkında hazırlanan iddianame da bunlardan biri...Düşünün ki,'a anayasal düzeni zorla değiştirme ve Meclis'i ortadan kaldırma suçlarından üç kez müebbet hapis cezası isteniyor.Aynı cezayıiçin de istiyor, giydiği cübbeyi Saray rejimi için kullanan işbirlikçi savcı...Bu beş ismi de çok yakından tanıyorum.çok iyi bir sosyolog, aldığı medrese eğitimi ile çok iyi bir alim... Bizim kuşağımızın beslendiği ve örnek aldığı bir şahsiyet.... Daha lisedeyken kitaplarını okuduğum bir yazar..., ilk okudum kitaplarından biridir.ile beraber televizyon programı yaptık. Abant Platformu'nda beraberdik. 12 Eylül 2010 referandumu sırasında Türkiye'nin bir çok yerini beraber gezdik, paneller yaptık. Saraydaki Şahsın milletvekilliği teklifini reddeden, özgür ruhuyla inandığını söyleyen ve yazan bir cesur adamherkesin saygı duyduğu, katı laiklere karşı her zaman dindarların haklarını savunmuş bir özgürlük savaşçısı, gerçek bir entelektüel...gazetesi Sarayın polisleri tarafından basılırken, gazetenin önündeki kaldırımdaile birlikte otururken çekilen resmiyle yer alacak hep hafızamda... Beyaz sakallı bilge adam..., son yıllarda Ankara'da hep beraber olduğum, gazeteciliği ve insanlığı ile Ankara'da her kesimin takdirini kazanmış bir insan...Herkes bilir ki,gazetesinin yazarı olması,'ın'ne karşı bazen eleştirel tutumlar almasına engel olmadı. Doğru bildiklerini her zaman söyledi ve yazdı.için dönüm noktası, 2001 yılı mayıs ayında'ye yaptığı ziyarettir. AK Parti'nin kurulmasına henüz bir ay vardı. Ali Bulaç, bu ziyaretten sonra, Zaman gazetesinde “Sekiz Gün” başlığıyla bir yazı yazdı. Bu yazının bir bölümü şöyle: “Hiç bu kadar ibadet edildiğini, edilirken ibadete ruhen bu yoğunlukta iştirak edildiğini görmemiştim. Düşünün ki, bir mekânın en merkezi faaliyeti, namazları tam vaktinde kılmak ve her şeyi erkânına göre yerine getirmektir... Mekanın asli meşgalesi ibadet. İbadetin merkezinde tefekkür var. Bu mekanda her şeyin yerli yerinde olması tefekkürde gözetlenen adaletle kaim. Dünya ve ahiret, şimdi ve ötesi, batın ve zahir, burası ve müteal, ilim ve aktüalite, tarih ve coğrafya, zaman ve kozmos bir arada. Hiçbir şey diğerine tecavüzkâr halde değil. Her söz kendi makamında... Sormayı düşündüğüm yüzlerce sual vardı. Yüzlercesinden birkaçını sorabildim ancak. Ben ki hayatı boyunca Müslümanlığını bireysel ölçekte yaşamış serbest fikirli serazad ruhlu ve sormaktan hicap duymayan, öğrenmeyi gurur meselesi yapmayan bir insanım. Beni daha çok sormaktan engelleyen şey neydi? Galiba Abdullah ibn Mübarek'in dediğiydi. Bazen dinlemek sohbete katılmaktır. Hicretini yapmış ve ufkunda büyük bir medeniyetin nüvesi olacak medineler kurma görevi belirmiş bir zatın yaşadığı mekânda sekiz gün sohbete katılmak çok güzeldi.” (19 Mayıs 2001).Bu seyahatten dönen, yakın bir arkadaşına şu değerlendirmeyi yapar:, kendisini de İslamcı gelenekten gelen biri olarak tanımlamasına rağmen, Türkiye'nin siyasal islamcılarının dinin ruhunu ihmal ederek, kaba ve sloganik bir İslamcılık ideolojisiyle nasıl yozlaştıklarını çok erken gördü.Daha Saraydaki şahıs İstanbul Belediye Başkanı iken bu yozlaşmayı gördüve onlardan uzaklaşarak,'ne doğru yönlendi. Bu dönemde, Saraydaki şahsa danışmanlık yaparken,ilk fark eden vediyerek onu uyarandır aynı zamanda...2014 yılında'a beraber gittiğimiz, o seyahatte bizlere Saraydaki şahısla yaşadığı bir olayı şöyle anlattı:“Siyasi şartlar, ona başbakanlığın yolunu açıyordu. Fakat bilgisizdi, cahildi. Kitap okumuyordu. Ona bazı kitaplar okutmak istedim. Mesela Brzezinsky'nin Satranç Tahtası kitabı yeni çıkmıştı. Dünya siyasetini öğrensin diye okumasını istedim. Abi bu çok kalın bir kitap, okuyamam, bana özetini çıkarır mısın dedi. 30-35 sayfa özet çıkardım. Bu çok uzun, biraz kısaltır mısın dedi. 15-20 sayfaya indirdim, yine uzun okuyamam dedi. En son 2-3 sayfaya kadar indirdim. Eline aldı, abi bu kitap neyi anlatıyor, bana bir cümleyle anlatır mısın dedi. Kitap, geleceğin dünyasında Avrasya'nın ön plana çıkacağını söylüyor dedim. Ha, bu kadar, Allah razı olsun dedi ve konuşmayı bitirdi...”'dan dinlediğim hikaye hemen hemen aynı... Bir gün'na şöyle der Saraydaki şahıs,deyince, “Ha, öyle mi” karşılığını verir ve konuşma orada biter.bir ara AK Parti'den milletvekili oldu, hatta Saraydaki şahsa danışman oldu. Ama o dagibi, uzaklaştı ondan...Cahil ile, hele bir de cehaletinin verdiği cesaretle hareket eden insanlarla yol yürümek kolay değildir. Cehalet insanın sadece hareketlerine değil, üslubuna da akseder. Profesörlere, yazarlara böyle kaba hitab ettirir. Meclis kulisinde, hükümet üyesi bir profesörü el işaretiyle yanına çağırırken,diyen bağıran bir kişi Saraydaki şahıs...Hizmet Haraketi'nin başına gelen tam da budur.'ındergisindeki makalesinde ifade ettiği gibi, Türkiye'de bugün yaşanan,Ve bu savaşta herşeyi mübah gören, İslamın ruhuna yabancılaşmış, para ve güçle yoldan çıkmış selefilik benzeri kaba-saba bir İslamcı kafa yapısı...İşte dünkü referandumda yaşananlar... Göz göre göre yapılan seçim hileleri... Ve hileyle, hurdayla kazandığı her seçimi, rakiplerini ve düşmen gördüğü insanları yok etmenin meşru sebebi gören bir kafa...Seçimi kazandım, o halde haklı olan benim, istediğim herşeyi yaparım, karşımda olanlara hayat hakkı yok diyen, bu zihniyetle 4 yıldır koca bir ülkeyi mahveden bir kafa...Cahil cesur olur. Cehaletin verdiği bir kör cesarettir bu... Herşeyi yakıp yıkar Koca bir ülkeye, bir millete maliyetini düşünmez. Devletin bütün kurumlarını emelleri için tahrip eder. Devletin verdiği gücü düşman bellediği insanları ezmek için kullanır.gazetesi yazarları hakkındaki iddianameden sonraveiçin de aynı iddianame yazıldı. Onlar için de üçer defa müebbet hapis cezası istiyor işbirlikçi başka bir savcı..., Yassıada'da hapis yatmış bir babanın kızı ve ömrü demokrasi mücadelesi ile geçmiş...ve'ın oğulları...diyen merhum'a,cevabını vermişti.Bir de bugün Saraydaki şahsın etrafında dolanan; elini, eteğini öpen sözde yazarlara bakın...ve, babalarının doğduğu evin yerine inşa edilen mütevazi apartmanda yazarlık ve öğretim üyeliği geliri ile geçinen iki gerçek entelektüel... Bir de şimdi şaibeli servetlere sahip olan gazeteci ve yazar kılıklı adamlara bakın...Konulduğu nezarethanedediyen polis şefini hatırlayın...Bu cümlelerde iki şey var: Birincisi,'a böyle hitab etme gücünü ona veren cehaleti, ikincisi bu dönemin işbirlikçilerinin prototipi...Evet,denilen şahıs,'a da çok teklifler yaptı. Ona haber gönderdi. “Zaman'dan ayrılsın, Habertürk'e geçsin” dedi.teklifi kabul etmedi. Bu sefer, “Zaman'da yazı yazmayı bıraksın” dedi.yine kabul etmedi. Gerçek bir alim tavrı... Hangi güç, doğrunun izindeki bir alimi rüşvetle elde edebilir? Tarihte nice örnekleri var ki, böyle alimler hapislere girer ama, satın alınamaz.'ye, şimdi hükümette olan bir adamını gönderdi Saraydaki Şahıs...teklifinihoca çok sert bir dille reddetti. Sarayın adamını,diyerek kovdu.da mütevazi yazarlık geliri ile geçinen bir insandı. Hatta maddi sıkıntı yaşadığı için üniversitede derse başladı. Polis şefinin dediği Reis'in kıymetini bilenlerden olsa, şimdi el üstünde tutulacaktı..... Hepsinin hikayeleri aynı... Herkese bir fiyat biçilen bu dönemde, satın alınmayı reddeden, neye inanıyorlarsa onu söyleyen gerçek entelektüeller...venin toplantılarına katılsalar da,'e yakın gazete ve televizyonlarda yazı yazsalar, program yapsalar da, her zaman bağımsız kimlikleriyle hareket etmiş insanlar...ise'e yakın medya organlarında ne yazı yazmış, ne program yapmış... Romanlarını yayınlayan yayınevi sahibinin ısrarını kırmayarak ve Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünerekgazetesini yönetmeyi kabul etmiş bir isim... O dönemde yaşadığı maddi sıkıntıları yakından biliyorum.Türkiye bugün, İslam'ın ruhundan uzak ama, İslam'ın bütün argümanlarını kullanarak kitleleri aldatan bu cahil kafanın elinde işte böyle acılar yaşıyor. Ülkenin gerçek aydınları ve entelektüelleri hapishanelerde çile çekiyor.Bu insanları yakından tanımak, insana ayrı bir acı daha veriyor.Bu acıyla beraber, bu onurlu duruşlarının gelecek nesiller için ifade edeceği manayı bilmenin sevinci de var içimizde...Almanya'da Hitler'in gazeteleri, Albert Einstein'in vatana ihanet suçlarını listeler halinde yayınlıyordu. Zamanında Almanya'yı terk ettiği için canını kurtardı. Sonra ne oldu? Einstein, nobel fizik ödülü kazandı, insanlık tarihine en büyük bilim adamlarından biri olarak geçti.Peki kendisini ebedi şef olarak gören Hitler'e ne oldu? Bir sığınakta intihar etti. Bir ülkeyi yıkarak, bir milleti mahvederek öldü gitti Hitler...Hitler de geniş kitleleri aldatarak böyle seçimler kazanmamış mıydı?..