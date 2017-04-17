Samanyolu Haber /Gündem / Avusturya'dan çok sert referandum açıklaması /17 Nisan 2017 14:56

Avusturya'dan çok sert referandum açıklaması

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, referandum sonuçlarının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye’de demokrasi yara aldı. Ülke görüş olarak İkiye bölündü. Bugünden itibaren anlaşılmıştır ki Türkiye AB’ne kesinlikle giremez ve görüşmelerin derhal durdurulması gerekir" dedi.

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Avusturya basını, Türkiye’deki referandum ile ilgili haberlere geniş yer verdi.

ORF ( Devlet Televizyonu) - İstanbul’da Protestolar

Devlet televizyonu ORF Türkiye muhabiri Jörg Winter aracığıyla verdiği haberinde “Türkiye’de referandumu kılpayı farkla Erdoğan kazandı. Seçim sonuçlarının kesinleşmeden Anadolu Ajansı tarafından manipüle edildiğinin ileri sürülmesi sonrası muhalifler büyük tepki gösterdi. Kadıköy ve Beşiktaş semtlerinde binlerce insan sokaklara dökülerek protestolarda bulundular. Bir çok evin balkonuna çıkan insanlar ise tencerelerine kaşık vurarak seçim-sayımlarını protesto ettiler. Muhalefet partileri usulsüz oy kullanıldığı iddiasıyla itirazlarda bulundular. Erdoğan meşhur balkon konuşmasında idam cezasını gündemine aldı ve konuyu arkadaşlarıyla görüşüp en kısa sürede karara bağlayacaklarını söyledi.”

Kurier Zeitung- Avusturya’daki Türkler “Evet” Dedi.

Yüksek tirajlı gazetelerden Kurier Zeitung ise referandum sürecinde Avusturya’da yaşayan Türklerin tercihine geniş yer verdi ve “Avusturya’daki Türk seçmenlerin Yüzde 73.2 evet, Yüzde 26.8 oranında da Hayır dediler. Erdoğan ilk açıklamasında idam cezasının tekrar getirilmesini istediğini ve bunu yapacaklarını açıkladı. Muhalifler seçimlerde hile olduğu gerekçesiyle itirazlarda bulundu. Ülkenin muhtelif yerlerinde protestolar yapıldı” şeklinde yazdı.


Krone Zeitung – “ Kurz: Türkiye AB’ne Giremez”

Krone gazetesi manşetten verdiği haberinde Başbakan Christian Kern ve Dışişleri ve Entegrasyondan Sorumlu Bakan Sebastian Kurz’un görüşlerini öne çıkarttı. Gazete haberinde “Türkiye referandumu AB ile olan ilişkisini tamamen bitiriyor mu?” sorusunu sorduktan sonra Serbastia Kurz’un – Türkiye’de demokrasi yara aldı. Ülke görüş olarak İkiye bölündü. Bugünden itibaren anlaşılmıştır ki Türkiye AB’ne kesinlikle giremez ve görüşmelerin derhal durdurulması gerekir. Sözlerine yer verdi. Haberde Başbakan Kern’in de “AB üyeliği Türkiye için bitmiştir.” Sözlerine yer verdi.
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