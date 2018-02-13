Yunanistan'da 'Novartis skandalı' için ön soruşturma komisyonu kurulacak



Çipras, partisi SYRIZA'nın meclis grubunda, Novartis ilaç firmasının ülkedeki ilaç fiyatlarını yükseltmek için, aralarında önde gelen politikacıların da bulunduğu kamu görevlilerine rüşvet verdiği iddialarını içeren yolsuzluk dosyasına ilişkin konuşma yaptı. Yolsuzluk iddialarını aydınlatmasının ve devlet kaynaklarının israfının önüne geçilmesinin hükümetin görevi olduğunu belirten Çipras, "Olası suçları araştırmak için yasalar çerçevesinde ne gerekiyorsa tereddütsüz bir şekilde yerine getireceğiz. Bu çerçevede önümüzdeki tek yol, dava dosyasını incelemek ve muhtemel suçlara yönelik emarelerin yeterli olup olmadığına bakmak için ön soruşturma komisyonu kurmaktır" ifadelerini kullandı.

23 MİLYAR EURO ZARAR

Çipras, ülkenin, yolsuzluğa karşı hoşgörüyle yaklaşan bir siyasi atmosfer içinde israf sebebiyle iflasa sürüklendiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Tahminlere göre, 2000-2010 yılları arasında ilaçların yüksek fiyatlandırılmasından dolayı 23 milyar euro zarara uğradık. Bu bir kurtarma paketine eşdeğer. Ülkenin milli hasılasının yüzde 10'una denk. Eğer bu 23 milyar euro kasamızda kalsaydı, 2010'da kurtarma paketinden kurtulabilirdik."





Geçen hafta meclise sunulan dava dosyasında, eski Başbakan Antonis Samaras, eski Maliye Bakanı ve şimdiki Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras ve eski Sağlık Bakanı ve Avrupa Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu üyesi Dimitris Avramopoulos da dahil eski iki başbakan ile eski sekiz bakanın isimleri geçiyor.

Dava dosyasına göre, 2006-2015 yılları arasında, merkezi İsviçre'de bulunan Novartis ilaç firmasının, politikacılara, üst düzey bürokratlara ve doktorlara ilaç fiyatlarını şişirmek ve devlet hastanelerine satışları artırmak için rüşvet verdiği iddia ediliyor. Söz konusu rüşvet bedelinin 50 milyon euro'ya ulaştığı öne sürülüyor.





Yunan hükümet yetkilileri, bunu, "Yunan devleti tarihindeki en büyük yolsuzluk skandalı" olarak niteliyor.





'HÜKÜMET POLİTİZE EDİYOR'





Öte yandan, yolsuzluğa karıştığı iddia edilen isimler haklarındaki suçlamaları reddederek hükümeti hukuki bir süreci politize etmekle suçladı. Samaras da Başbakan Çipras'ın, kendisini itibarsızlaştırmak ve ismini lekelemek için kumpas kurduğunu söyledi.





Novartis'ten yapılan yazılı açıklamada ise Yunan ve Amerikalı yetkililerle iş birliğinin sürdürüldüğü, suç unsuru bulunması halinde "hızlı ve kararlı şekilde harekete geçileceği" ifade edildi.