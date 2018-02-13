Samanyolu Haber /Gündem / Uzun süre tahliyesine izin verilmeyen akademisyen hayatını kaybetti... /13 Şubat 2018 00:34

Uzun süre tahliyesine izin verilmeyen akademisyen hayatını kaybetti...

İzmir’de Hizmet hareketine yönelik hukuksuz operasyonlar kapsamında cezaevine konulan ve ileri seviyede karaciğer ve bağırsak kanseri teşhisine rağmen uzun süre tahliyesine izin verilmeyen akademisyen Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit hayatını kaybetti.

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Yoğun baskılardan sonra tahliye edilen Özcerit’in vefat haberini oğlu Sinan Özcerit, Twitter hesabından şöyle duyurdu: ‘Babam son anlarında yatağından kalktı, kollarını sıvazlayarak abdestini aldı, anneme ve kardeşlerime sarıldı ve ruhunu teslim etti. Dualarınızı eksik etmeyin. Mücadelesi bitmedi…’

BAŞARILI BİR AKADEMİSYENDİ

İhraç edilmeden ve tutuklanmadan önce Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapan Doç. Dr. Ahmet Turan Özcerit, 6 yaşında annesini, 14 yaşında da babasını kaybetmiş, ardından okurken çalışmak ve kardeşlerine bakmak zorunda kalmış biri. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nden mezun olan Özcerit, daha sonra YÖK bursuyla master ve doktorasını İngiltere’nin Sussex Üniversitesi’nde tamamlamıştı. Özcerit, ihraç edilene kadar 15 yıldır Sakarya Üniversitesi’nde çalışıyordu.
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