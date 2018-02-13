İttifakta çatırdama... AKP ile MHP milletvekilleri arasında gerilim...

Erdoğan, partililere ittifak görüşmelerinin sürdürüldüğü MHP konusunda hassas davranılması, MHP’yi üzecek açıklamalardan uzak durulması ve yerelde taleplerinin karşılanması yönünde talimat vermişti.





AKP’li vekiller, MHP’nin şimdiden ‘hükümet ortağı’ gibi davranmasından rahatsız.







MHP’li il başkanlarının, o ilin AKP’li milletvekillerini arayarak tayin ve atama talimatı vermesi, her talebin karşılanmasının beklenmesi, alt düzeyde rahatsızlık yarattı. Bazı AKP’li vekiller, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikayetçi olurken, “Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu” diyerek dert yanıyor.





AKP’li bazı vekiller, MHP’li il başkanlarının AKP’li vekilleri arayarak ‘emir verircesine’ taleplerde bulunduğunu belirterek, “Gayet rahat bir şekilde ‘Şu ismi şuraya, bu ismi buraya atayalım’ gibi bir yaklaşım sergiliyorlar” diye dert yanıyor. Bazı vekiller de, espriyle karışık “Bir tane il başkanım vardı, şimdi iki oldu” diyerek rahatsızlığını dile getiriyor.





İttifak ile ilgili düzenlemenin ‘seçim yasalarındaki değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağına’ ilişkin anayasa hükmünün Kasım 2019’da yapılacak seçimlerde istisna tutulması nedeniyle AKP, konuyla ilgili düzenleme için acele etmiyordu.





Ancak MHP’nin 18 Mart’ta yapacağı kongre öncesinde Meclis gündemine getirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle ittifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor.