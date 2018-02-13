Samanyolu Haber /Gündem / İttifakta çatırdama... AKP ile MHP milletvekilleri arasında gerilim... /13 Şubat 2018 00:07

İttifakta çatırdama... AKP ile MHP milletvekilleri arasında gerilim...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘ittifak’ görüşmelerini sürdürürken, bazı AKP’li vekillerin, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikayetçi oldukları kulislere yansıdı.

SHABER3.COM

Erdoğan, partililere ittifak görüşmelerinin sürdürüldüğü MHP konusunda hassas davranılması, MHP’yi üzecek açıklamalardan uzak durulması ve yerelde taleplerinin karşılanması yönünde talimat vermişti.

AKP’li vekiller, MHP’nin şimdiden ‘hükümet ortağı’ gibi davranmasından rahatsız.

MHP’li il başkanlarının, o ilin AKP’li milletvekillerini arayarak tayin ve atama talimatı vermesi, her talebin karşılanmasının beklenmesi, alt düzeyde rahatsızlık yarattı. Bazı AKP’li vekiller, MHP’lilerin ‘şımarıklığı’ndan şikayetçi olurken, “Bir il başkanımız vardı, şimdi iki oldu” diyerek dert yanıyor.

AKP’li bazı vekiller, MHP’li il başkanlarının AKP’li vekilleri arayarak ‘emir verircesine’ taleplerde bulunduğunu belirterek, “Gayet rahat bir şekilde ‘Şu ismi şuraya, bu ismi buraya atayalım’ gibi bir yaklaşım sergiliyorlar” diye dert yanıyor. Bazı vekiller de, espriyle karışık “Bir tane il başkanım vardı, şimdi iki oldu” diyerek rahatsızlığını dile getiriyor.

İttifak ile ilgili düzenlemenin ‘seçim yasalarındaki değişikliklerin bir yıl içinde yapılacak seçimde uygulanamayacağına’ ilişkin anayasa hükmünün Kasım 2019’da yapılacak seçimlerde istisna tutulması nedeniyle AKP, konuyla ilgili düzenleme için acele etmiyordu.

Ancak MHP’nin 18 Mart’ta yapacağı kongre öncesinde Meclis gündemine getirilmesinde ısrarcı olması nedeniyle ittifak düzenlemesinin yerel seçimlere yönelik uyum yasasına konulması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İttifakta çatırdama... AKP ile MHP milletvekilleri arasında... Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
07:16:23