Samanyolu Haber /Gündem / TMSF gaspı sürüyor: İpek ailesine ait otel peşkeş çekildi /19 Haziran 2018 03:11

TMSF gaspı sürüyor: İpek ailesine ait otel peşkeş çekildi

Binlerce işadamının ve Anadolu sermayesinin üstüne mallarına el koymak ve tutuklatmak suretiyle 15 Temmuz bahanesiyle çöken iktidar TMSF eliyle tasfiye ve gasplarını sürdürüyor.

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 TMSF en son Koza İpek Holding’e ait  Angels Peninsula Oteli, adı duyulmamış; Tuğra Makina isimli bir şirkete devretti.

İşadamı Akın İpek, grubun turizm yatırımları arasında yer alan Angels Peninsula’yı 2009 yılında Angels ismiyle devraldı. O dönem  15 milyon dolara satın alınan otel, tamirat ve yeni yatırımların ardından Marmaris’te turizmin ve Türkiye’nin gözdesi haline geldi. Koza İpek Grubu’na 15 Temmuz öncesi kayyım atamak suretiyle el koyan AKP iktidarı, TMSF eliyle grubun diğer malvarlıklarına yönelik yürüttüğü hukuksuzları sürdürürek, Angels Peninsula’yı ismi bile bilinmeyen Tuğra Makine isimli bir şirkete devretti.
 
ALLAH ONLARA YEDİKLERİNİ HATIRLATACAKTIR

Gelişmeleri  twitter hesabıdan duyuran Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek, “TMSF ve İpek grubuna atanan kayyımlar, iki yıl uğraştığım dünyanın en güzel oteli seçilen Angel’sı gizlice Yenimahallede TUĞRA MAKİNA diye bir yere vermişler. Allah cc bizim için sadaka kabul etsin…Alana, verene, arkasında olana, aracılık yapana her zerresi ebediyen bela olsun. Ben tabi ki yıllardır yapılan eziyetlere, atılan iftiralara, gasp edilen varlıklarımıza üzülüyorum… Fakat bu işleri organize eden, kamu elbisesi ile gasp edilen malları ailece yiyip keyfini sürenlere daha çok üzülmek lazım… Allah cc onlara ne yediklerini hatırlatacaktır..” diye tepki gösterdi.

BİZİ VURUP YERİMİZE GEÇTİLER!

İşadamı İpek paylaşımlarının devamında şunları yazdı: “Rica ettiler… Uçağımla aldırdım, ailece Angel’s otelde kendim ağırladım. Uçağımla geri gönderdim. Misafir olduğu, kucakladığı aile dostunun mallarına göz koymuş… Şucu bucu diye iftira ile el koydurup yakınlarının üzerine aldırdı… Bu gaspların sebebi sadece mal mülk hırsı… Hiç kimse… Hiçbirisi bizden en küçük bir zarar görmedi. Yıllarca incelediler, Ne grubumda nede ailemde bir kuruş şüpheli para girişi yada harcamada bulamadılar… Fakat bizi kıskandılar kardeşim… O kadar kıskandılar ki sonunda bizi vurup yerimize geçtiler…”
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