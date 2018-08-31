Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan'da 5.1'lik deprem /31 Ağustos 2018 15:32

Yunanistan'da 5.1'lik deprem

Yunanistan'ın Trikala kentinin 31 kilometre güneybatısında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Atina Yerbilimleri Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Atina'nın 230 kilometre kuzeybatısında bulunan Plastira Gölü olan 5,1 büyüklüğündeki deprem 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Gelen ilk bilgilere göre, deprem nedeniyle can kaybı yaşanmazken, ciddi bir maddi hasar da oluşmadı. Depremin hissedildiği Karditsa ve Trikala kentlerinde ise kısa süreli panik yaşandığı belirtildi.

Devlet Haber Ajansı ANA-MPA bazı köy yollarında da toprak kaymaları meydana geldiği bildirdi.

Deprem tehlikesinin yüksek olduğu Yunanistan'da geçen yıl Temmuz ayında Kos (İstanköy) adasıyla Bodrum arasında 6.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, depremde iki kişi hayatını kaybetmişti. Atina'da 1999 yılında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde ise 143 kişi can vermişti.
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