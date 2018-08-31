UEFA Avrupa liginde kuralar çekildi

Buna göre Beşiktaş I Grubu'nda; Genk, Malmö ve Sarpsborg Fenerbahçe ise D Grubu'nda; Anderlecht, Dinamo Zagreb ve Spartak Trnava ile eşleşti.







Bir diğer temsilcimiz Akhisarspor ise J Grubu'nda Sevilla, Krasnodar ve Standart Liege takımlarıyla eşleşti.





Eşleşmeler şöyle:





A GRUBU: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürih, AEK Larnaca





B BRUBU: FC Salzburg, Celtic, Leipzig, Rosenborg





C GRUBU: Zenit, Kopenhag, Bordeaux, Slavia Prag





D GRUBU: Anderlecht, FENERBAHÇE, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava





E GRUBU: Arsenal, Sporting Lizbon, Karabağ, Vorskla





F GRUBU: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange





G GRUBU: Villareal, Rapid Wien, Spartak Moskova, Rangers





H GRUBU: Lazio, Olympiakos, Lazio, Apollon





I GRUBU: BEŞİKTAŞ, Genk, Malmö, Sarpsborg





J GRUBU: Sevilla, Krasnodar, Standart Liege, AKHİSARSPOR





K GRUBU: Dinamo Kiev, Astana, Rennes, Jablonec





L GRUBU: Chelsea, PAOK, Bate Borisov, Vidi





12 grubun yer alacağı kura çekiminde her torbadan birer takım, 4’erli şekilde bir grubu oluşturacak. Aynı torbada bulunan ve aynı ülkeden olan takımlar grup aşamasında birbirlerine rakip olmayacak. Grup maçları 20 Eylül’de başlayacak ve 13 Aralık’ta sona erecek. İlk iki sırayı alanlar bir üst tura çıkacak. Final maçı ise 29 Mayıs 2019’da Azerbaycan’ın Başkent’i Bakü’de bulunan Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.