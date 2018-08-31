Samanyolu Haber /Dünya / 17 kişinin öldüğü kaza üç bakanı götürdü /31 Ağustos 2018 15:50

17 kişinin öldüğü kaza üç bakanı götürdü

Bulgaristan'da 17 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından üç bakan istifa etti

SHABER3.COM

Bulgaristan'ın Svoge kasabasında 17 kişinin ölümüne yol açan trafik kazasının ardından Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev istifa etti. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Boyko Borisov'un Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bölgesel Geliştirme Bakanı Nikolay Nankov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev'in istifa dilekçelerini kabul ettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Radev ve Bölgesel Geliştirme Bakanı Nankov, Başbakanlık Basın Merkezi'nde yaptıkları ortak açıklamada, kazanın ardından başlatılan soruşturmaya katkı sağlamak amacıyla istifa kararı aldıklarını kaydetti.

Bakanlar, istifalarının sorunlara çözüm getirmeyeceğini bildiklerini ancak "siyasi bir sorumluluk gösterdiklerini" ifade ederek, Başbakan Borisov'un kaza sonrası kendilerinden gerekli sorumluluğu almalarını istediğini bildirdi.

Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, sağlık sorunları nedeniyle toplantıya katılmadı.

Bakanların istifaları, parlamentoda oylandıktan sonra kesinlik kazanacak.

Svoge kasabasında 24 Ağustos'ta kiliseye gidenleri taşıyan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 17 kişi yaşamını yitirmiş, 20 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından yol yapım ve bakımını üstlenen şirketlerin kalitesiz malzeme kullandıkları ileri sürülmüştü.
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