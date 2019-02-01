Samanyolu Haber /Gündem / Yunanistan'a firar eden askerlerin de yargılandığı davada karar /01 Şubat 2019 16:10

Yunanistan'a firar eden askerlerin de yargılandığı davada karar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı'ndan helikopterlerle hareket ederek İstanbul çevresinde kalkışmaya katılan ve 8'i daha sonra Yunanistan'a firar eden subayların da aralarında bulunduğu 19 sanıklı davada karar açıklandı.

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İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 firari askerin dosyasını ayrılmasına hükmetti.

Kararda, Yunanistan'a firar eden Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın yakalanamamış olmaları ve savunmalarının alınamamış olması gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.

2 sanığın ise beraatine karar verildi.
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