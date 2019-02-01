Yunanistan'a firar eden askerlerin de yargılandığı davada karar





İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 firari askerin dosyasını ayrılmasına hükmetti.





Kararda, Yunanistan'a firar eden Abdullah Yetik, Ahmet Güzel, Bilal Kurugül, Ferudun Çoban, Gençay Böyük, Mesut Fırat, Süleyman Özkaynakçı ve Uğur Uçan'ın yakalanamamış olmaları ve savunmalarının alınamamış olması gerekçesiyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.





Sanıklardan 3'ü ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, 3'ü müebbet hapis cezasına çarptırılırken, 3 sanık 7 yıl 6 aydan 15 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırıldı.





2 sanığın ise beraatine karar verildi.