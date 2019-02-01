Samanyolu Haber /Gündem / ABD Konsolosu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi /01 Şubat 2019 16:13

ABD Konsolosu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkındaki iddianame kabul edildi

Tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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Mahkeme Topuz'un tutukluluk halinin kararına ve ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına hükmetti.

Metin Topuz, 4 Ekim 2017'den bu yana tutuklu bulunuyor.

İddianamede neler var?

Topuz hakkında yürütülen "casusluk" soruşturması sonucu hazırlanan iddianame 19 Ocak'ta tamamlanmıştı.

Savcılık iddianamede Topuz hakkında "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis cezası istemişti.

78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanısıra Binali Yıldırım, Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de "müşteki- mağdur" olarak yer alıyor.

İddianamede, Metin Topuz'un 17-25 Aralık operasyonlarında görev alan emniyet görevlileriyle "görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğuna" dikkat çekildi. İddianamede, Topuz'un savunmasında, ABD'nin İstanbul Konsolosluğunda yapmış olduğu tercümanlık/mihmandarlık görevi kapsamında görüşmeler yaptığını söylediği, ancak görüşmelerin sıklığının "17/25 Aralık öncesinde yoğunlaşması dikkate alınarak bu savunmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu" vurgulandı.
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