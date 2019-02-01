Samanyolu Haber /Gündem / Kabataş projesi sil baştan: Milyonlar boşa gitti /01 Şubat 2019 15:52

Kabataş projesi sil baştan: Milyonlar boşa gitti

Yıkılan Kabataş İskelesi'nin yerine yapılacak 'Martı Projesi' revize edildi. Yeni düzenlemede, projeye adını veren kanatlarını açmış martı şeklindeki iskele kaldırıldı, yerine Osmanlı mimarisinden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilmesi kararlaştırıldı.

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'Martı Projesi' olarak adlandırılan 'Kabataş Meydan Düzenlemesi ve Transfer Merkezi' yeniden canlandırılıyor. Proje kapsamında Kabataş İskelesi 2016'da yıkıldı. Uzun süre çalışmaların askıda kaldığı projede, martı formu iptal edildi.

Kaldırılan martı figürlü yolcu salonu yerine Osmanlı tarihi ve geleneksel mimariden esinlenen klasik terminal binaları inşa edilecek.
Deniz ulaşımının en kısa sürede devreye alınması amacıyla ilk etapta geçici iskele binası kurulacak. Turnikelerin montajı 15-20 Şubat'ta tarihleri arasında tamamlanacak.

Proje kapsamında trafiğin yeraltına alınmasından da vazgeçildi. 2020'de tamamlanması planlanan ikinci etapta ise 20 bin metrekare meydanın altında iki katlı otopark yapılacak.

Yeni transfer merkezi, vapur, deniz otobüsü ve motor seferleri, Kabataş-Mahmutbey Metro hattı, Taksim-Kabataş Füniküler hattı ve Kabataş-Bağcılar Tramvay hattı ve otobüs hatları ile entegre olacak.
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