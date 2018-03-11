Samanyolu Haber /Dünya / Yunan Savunma Bakanı: Türkiye ile ölümcül bir kazaya çok yakınız /11 Mart 2018 19:11

Yunan Savunma Bakanı: Türkiye ile ölümcül bir kazaya çok yakınız

Türkiye sınırını geçen 2 Yunan askerinin tutuklanması ve Kıbrıs konusundaki anlaşmazlıklar gibi olaylarla tansiyonun yükseldiği Türk-Yunan ilişkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, "Ölümcül bir kazaya çok yakınız" dedi.

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Fransız Liberation gazetesine konuşan Yunan Savunma Bakanı, "Ölümcül bir kazaya çok yakınız. Hava sahamız ihlal edildiğinde Türk uçaklarını hava sahamızdan çıkarmak için kendi uçaklarımızı göndeririz" ifadelerini kullandı.

'AYNI ZAMANDA AVRUPA'YA DA AİT OLAN TOPRAKLARIMIZI KORUMAK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin hava sahası ve karasuları ihlalleriyle Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyleyen Kammenos, "Ankara, Yunanistan ve Avrupa'ya ait karasuları ile hava sahasının ihlaliyle Avrupa üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Sadece Yunanistan'a değil, aynı zamanda bir Avrupa'ya da ait olan topraklarımızı korumak zorundayız" dedi.
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