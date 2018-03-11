Yeni bakandan Almanya'ya iltica başvurularıyla ilgili önemli açıklama

Almanya’da Hristiyan demokratlarla, sosyal demokratlar tarafından kurulacak yeni koalisyon hükümetinde, İçişleri Bakanığı'nı üstlenmesi kesinleşen Horst Seehofer, iltica konusunda bir açıklama yaptı.





Odatv sitesinin haberine göre Pazar günleri yayımlanan Bild am Sonntag gazetesine konuşan, koalisyonun en küçük ortağı Histiyan Sosyal Birliği (CSU) lideri Horst Seehofer, “İltica prosedürünü hızlandırmak ve sınır dışı işlemlerinin daha tutarlı olmasını sağlamak için bir ana planının olduğunu” belirterek, “Sınır dışı işlemleri önemli ölçüde artırılmalı. Daha sert eylemlere ihtiyacımız var, özellikle iltica isteyenlerin arasındaki sabıkalılar ve suç işleyenler için” dedi.





"GÜÇLÜ DEVLET" VURGUSU





İltica başvurularına ilişkin kararların birkaç ay içinde alınması gerektiğini de ifade eden Seehofer, Almanya’nın “liberal değerlerini” korumak için daha güçlü devlete ihtiyacın olduğunu kaydetti.





Seehofer’in açıklamalarını yansıtan DW İngiliizce ise, Seeforer’in Alman Başbakanı Angela Merkel’in göç poliikalarını eleştirdiğini anımsattı. Haberde, Angela Merkel’in dördüncü defa başbakanlığı üstleneceğine işaret edilirken, Merkel’in partisi CDU ile Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve CDU’nun Bavyeralı kardeş partisi CSU tarafından kurulacak yeni “büyük koalisyon”da üçüncü defa başbakan olacağı, bunun da Merkel'in son şanşölye görevi olmasının beklendiği belirtildi.