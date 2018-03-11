Samanyolu Haber /Dünya / İran'da Türk jeti düştü: En az 11 ölü /11 Mart 2018 19:57

İran'da Türk jeti düştü: En az 11 ölü

İran devlet kanalının haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika şehrinden İstanbul istikametine giden bir özel Türk jeti İran'ın güneybatısında düştü.

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Reuters ölü sayısını 11 olarak duyururken, Russia Today yerel kaynaklara dayanarak, 20 kişinin hayatını kaybettiği haberini geçti.

İran'ın Tasnim haber ajansı, uçağın özel jet olduğunu bildirdi. Habere göre uçak İran'ın güneybatısındaki Şehrekürd yakınlarında düştü. Dağlık bir bölgede düşen özel jetin alev aldığı, olay yerine kurtarma ekiplerinin sevk edildiği kaydedildi.

REUTERS: 11 ÖLÜ

Reuters ise olayda yaşamını yitiren kişi sayısını 11 olarak açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi. 

JET BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

Uçağın Şarika-İstanbul seferini yapan TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 olduğu ifade ediliyor.
Airporthaber’de yer alan habere göre ise uçak Başaran Holding’e ait. İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getirdiği öğrenilen uçakta 11 kişinin bulunduğu belirtiliyor. 


Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu ifade ediliyor. Uçakla saat 18.00 sıralarında bağlantının kesildiği ve bir köyün üzerine düşerek alev aldığı bildiriliyor.
Mina Başaran'ın Instagram sayfasında seyahate ilişkin fotoğraflar var

İran'da düşen Türk jetinin pilotunun Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulunduğu ileri sürülüyor. Uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek, " Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.
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