İran'da Türk jeti düştü: En az 11 ölü

REUTERS: 11 ÖLÜ

Reuters ise olayda yaşamını yitiren kişi sayısını 11 olarak açıkladı. Ulaştırma Bakanlığı, İran'da bir Türk jetinin radardan kaybolduğunu bildirdi.

JET BAŞARAN HOLDİNG'E AİT

Uçağın Şarika-İstanbul seferini yapan TC-TRB kuyruk tescilli Bombardier CL600 olduğu ifade ediliyor.

Airporthaber’de yer alan habere göre ise uçak Başaran Holding’e ait. İşadamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını Dubai'deki bekarlığa veda partisinden İstanbul'a getirdiği öğrenilen uçakta 11 kişinin bulunduğu belirtiliyor.









Uçağın kaptan pilotunun Beril Gebeş ikinci pilotunun ise Melike Kuvvet olduğu ifade ediliyor. Uçakla saat 18.00 sıralarında bağlantının kesildiği ve bir köyün üzerine düşerek alev aldığı bildiriliyor.



Mina Başaran'ın Instagram sayfasında seyahate ilişkin fotoğraflar var





İran'da düşen Türk jetinin pilotunun Sharjah'tan kalktıktan sonra kule ile son temasında alçalma talebinde bulunduğu ileri sürülüyor. Uçak kalktıktan bir süre sonra tırmanmayı henüz tamamlamadan TC-TRB kuyruk tescilli uçağın pilotunun kule ile temasa geçerek, " Alçalma talep ediyorum" dediği kaydedildi. Pilotun bu talebinden sonra uçakla irtibatın tamamen kesildiği, pilotun bu talebi sonrası uçakta teknik bir arıza ya da kuş çarpması ihtimalleri gündeme geldi.