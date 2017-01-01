Yunan Büyükelçi Cinayete kurban gitmiş

YUNANİSTAN’ın Brezilya Büyükelçisi Kiriakos Amiridis’in (59), 15 yıldır evli olduğu Brezilyalı eşi Francoise de Souza Oliveira (40) ve onun polis sevgilisi Sergio Gomez Moreira (29) tarafından öldürülmesi Yunanistan’da şok etkisi yarattı. 2016 başında Brezilya Büyükelçisi olarak atanmadan önce de Rio’da Başkonsolos ve Libya’da da Büyükelçi olan Amiridis, Yunan Dışişleri’nde başarılı diplomatlardan biriydi.





Cinayet, Yunan Büyükelçi’nin eşinin Rio De Janeiro’nun kuzeyindeki Nova Iguaça semtindeki bulunan evinde işlendi. Bıçaklanarak öldürülen Amiridis’in cesedi bir otomobile yüklenerek, birkaç kilometre ötede ateşe verildi. Suçlarını itiraf eden katilleri, evdeki bir kanepede bulunan kan izleri ve cesedi otomobile taşıdıklarını gösteren güvenlik kamerası ele verdi.





‘KOCAM KAYIP, ENDİŞELİYİM’





Büyükelçi Amiridis cinayetinin detayları şöyle: Yunan Büyükelçisi, Noel tatili için eşi Oliveira ve 10 yaşındaki kızı ile birlikte başkent Brazilia’dan Rio De Janeiro şehrine gitti. Aile, Oliveira’nın evine yerleşti. Amiridis, şehri dolaşmaları için otomobil de kiraladı. Oliveira, geçen çarşamba günü polise başvurarak eşininin pazartesiden beri kayıp olduğunu söyledi. Brezilya polisi, perşembe günü Büyükelçi Amiridis’in kiraladığı otomobili yanmış halde buldu. Otomobildeki yanık cesedin Yunan Büyükelçisi’ne ait olduğu anlaşıldı.