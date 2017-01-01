Samanyolu Haber /Gündem / Osman'ın intikamını Zabıtalarla almaya çalışıyor /01 Ocak 2017 03:00

Osman'ın intikamını Zabıtalarla almaya çalışıyor

Melih Gökçek oğlu başkan olamayınca Hisarcıklıoğlu, Bezci ve Aygün’ün ortak oldukları Ankara’daki bazı AVM’lerin kapılarında birden belediyenin zabıtaları gönderdi

Osman'ın intikamını Zabıtalarla almaya çalışıyor

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan kulis haberine göre Melih Gökçek oğlu Osman'ın ATO başkanı seçilememesinin sorumlusu olarak gördüğü  Eski kankası Rifat Hisarcıklıoğlu, ve Salih Bezci’ye karşı savaş başlattı 

Kamera karşısına geçti ve “Osman’a karşı yedi düvel birleşti” dedi. Ardından da isim vererek Hisarcıklıoğlu’nu suçladı. Hisarcıklıoğlu, Gökçek’i daha da kızdıracak bir yolu seçti ve bu açıklamaya muhatap olmadı. Ve tam bu sırada en başta bahsettiğimiz AVM olayı yaşandı. 

Hisarcıklıoğlu, Bezci ve Aygün’ün ortak oldukları Ankara’daki bazı AVM’lerin kapılarında birden belediyenin zabıtaları beliriverdi. Belediye zabıtaları denetime gelmişti. Tabii mevzuata uygunlukla ilgili meselelerin gündeme geldiği baş ağrıtıcı, sancılı bir süreç başlamış oldu AVM sahipleri cephesinde. 

Bu alışveriş merkezlerinden biri 12, diğeri 8 yıllık. Üçüncüsü ise geçen yıl açılmıştı. Bu denetimlerin bir ucu kuşkusuz Bezci-Hisarcıklıoğlu ikilisi ile ortaklığı olan ama seçimde Osman Gökçek’i desteklemiş olan CHP'li  Sinan Aygün’e de dokunuyor.

Kulislere yansıdığına göre, AVM denetimi AKP üst yönetimine kadar yansımış durumda. İlk bilgiler denetim krizinin şimdilik aşıldığına, ancak yine de başlatılan sürecin “Demokles’in kılıcı” gibi AVM’lerin üzerinde asılı durduğunu gösteriyor. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi cephesi ise “Ne var bunda, bunlar rutin denetlemeler” savunmasını yapıyor. Sonuçta Ankara’nın kare ası büyük yara almış gözüküyor. 2017 Ankara’nın dört önemli ismi için ne getirecek, bekleyip görelim...
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