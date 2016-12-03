Samanyolu Haber /Gündem / Yüksekova, Çukurca, Şemdinli belediye başkanları gözaltına alındı /03 Aralık 2016 15:14

Yüksekova, Çukurca, Şemdinli belediye başkanları gözaltına alındı

Hakkari'nin Yüksekova, Çukurca ve Şemdinli ilçeleri belediye başkanları gözaltına alındı.

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Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP’li Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı. Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin’in ‘terör soruşturması’ kapsamında görevden uzaklaştırılması ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti.

Polis daha sonra DBP’li Çukurca ilçe belediyesine de operasyon yaptı. Polisin belediyedeki aramaları sürüyor. DBP’li Belediye Başkanı Servet Tunç, Başkan Yardımcısı Hilal Duman, Hıdır D, Mehmet K, Cumhur E, Ferhem A, Osman K, Kazım T. ve Remzi K. gözaltına alındı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen başka bir soruşturma kapsamında da DBP’li Şemdinli İlçesi Belediyesi’ne de operasyon yapıldı. Belediye binasındaki aramalar sürerken, Belediye Eş Başkanı Seferi Yılmaz, sabah saatlerinde evinde gözaltına alındı. Diğer Eş Başkan Nahide Yıldız ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.
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