Yüksekova, Çukurca, Şemdinli belediye başkanları gözaltına alındı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DBP’li Yüksekova Belediye Başkanı Adile Kozay, bu sabah evine gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Kozay, Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, belediyede de arama başlatıldı. Kozay, 15 Ekim 2015'te Belediye Eş Başkanı Ruken Yetişkin’in ‘terör soruşturması’ kapsamında görevden uzaklaştırılması ardından vekaleten belediye başkanlığına seçilmişti.







Polis daha sonra DBP’li Çukurca ilçe belediyesine de operasyon yaptı. Polisin belediyedeki aramaları sürüyor. DBP’li Belediye Başkanı Servet Tunç, Başkan Yardımcısı Hilal Duman, Hıdır D, Mehmet K, Cumhur E, Ferhem A, Osman K, Kazım T. ve Remzi K. gözaltına alındı.

