Yüksekova Belediyesi batık halde

Bütün gelirlerin, araç ve taşınmazların ipotek altında olduğu belediyede, çalışanlara 3 aydır maaş ödenemiyor. Kayyım tarafından alınan krediler nedeniyle her ay İller Bankası tarafından belediyeye gönderilmesi gereken paranın tamamı borç karşılığı kesiliyor. Belediye Eş Başkanı İrfan Sarı, yüklü miktardaki borcun Yüksekova’yı cezalandırmak için yapılan politik bir yöntem olduğu görüşünde.







‘KAYYIMIN BIRAKTIĞI BORÇ 680 MİLYON TL’





Seçildikleri gün itibariyle belediyenin tüm gelirlerine el konulduğunu vurgulayan Sarı, “Kayyımdan belediyeyi 14 Nisan’da mazbatayı gecikmeli alarak devraldık. 15’inde hesaplara el konuldu. Doğal olarak bu durumu anlamak üzere ilgili kurum amirleriyle görüştük. Özellikle Halk Bankası’ndan alınmış krediler, kanalizasyon teminatlı, içme suyu teminatlı ve diğer alt yapı mevzularıyla teminatlı alınmış kredilerin toplam miktarı karşımıza 608 milyon TL borç olarak çıktı. Yine belediyenin kendi borçları, SGK, esnaf borcu ise 72 milyon TL’dir. Belediyenin toplamda 680 milyon gibi bir borcu bulunmaktadır. Kayyım iki belediye personelinin imzasını alarak meclisten karar geçmiş gibi bir yazı hazırlamış. Kayyımın aldığı kararda ‘Öz kaynaklar yetmezse belediyenin araç-gereç ve iller bankasından gelen hissenin tamamına el konulabilir’ hükmü yer alıyor. Doğal olarak da İller Bankası belediyemize gelen ve kamu yararına kullanılacak hissenin tamamına el konuluyor. Aslında yüzde 40’ına el konulabilir. Diğer yüzde 60’ının hem personel maaşlarına hem de diğer hizmetlerin aksamamasına yönelik kesilmemesi gerekiyor. Ama kayyımın bu şekilde vermiş olduğu bir taahhüt var. Mazot bulmakta bile zorlanıyoruz. Akaryakıt ve petrol aldığımız firma da bizi icraya verdi” dedi.





301 BELEDİYE İŞÇİSİNE 3 AYDIR MAAŞ VERİLEMİYOR





Meclis’te HDP grubuyla birlikte mevcut duruma ilişkin arayışlara girdiklerini söyleyen Sarı, bu girişimlerin sonuç vermediğini belirtti. Yaşanan duruma ilişkin yürütmeyi durdurma kararı için hukuki yollara başvurduklarını aktaran Sarı, “Kayyımın aldığı kararın tamamının iptaline ilişkin başvuruda bulunduk. Mevcut borçlardan dolayı 3 aydır 301 işçiye maaş veremiyoruz. Mahkemenin mutlaka yürütmeyi durdurması gerekiyor” diye konuştu.





‘BURADA KURGULANAN YÜKSEKOVA’YI DİZE GETİRMEK’





Yaptıkları tespitlere göre, Yüksekova Belediyesi’nin faizleriyle birlikte bu borcu ancak 16,5 yılda ödeyebileceğini aktaran Sarı, “Tebliğ edilen borç tamamen politik bir borçtur. Yüksekova’yı cezalandırmaya yönelik bir borçtur. Yüksekova’nın belediyesi sadece HDP seçmeni değil, AKP ve diğer seçmenin de bir bütün olarak cezalandırılması anlamına gelmektedir. Burada tamamen işlenen ya da kurgulanan şey; Yüksekova’yı dize getirmek. Bu anlamda da bu ekonomik kıskacı, bu politik durumla ders verip halkı düşürmek için yapılan bir plandır. Bu bir kurgudur, bu kurgunun sonuçları da böyledir. Bu yapılan işgüzarlıktır. Bu siyasi kılıfa bürünenler de tamamen kamu yararını ve buradaki halkı hiçe sayarak yapmışlardır” diye konuştu.





Sarı, kayyım tarafından su ve kanalizasyona harcanması için kredi alındığını ancak bu çalışmaların tamamlanmadığını da belirtti.