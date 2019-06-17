Samanyolu Haber /Spor / Bursaspor'un borç yüzünden elektrikleri kesildi /17 Haziran 2019 20:34

Bursaspor'un borç yüzünden elektrikleri kesildi

Ödenmemiş 1 milyon 543 bin liralık fatura sebebiyle Bursaspor stadyum ve tesislerinin elektrikleri kesildi.

SHABER3.COM

Bursasspor’da devam eden maddi sıkıntı stadyum ile 2 ayrı tesisin elektriklerinin kesilmesiyle tavan yaptı. Elektrik faturalarını ödeyemez hale gelen kulübün elektrik dağıtım şirketine 1 milyon 543 bin TL borcu olduğu, 6 aydır fatura ödemediği ortaya çıktı.

Ekonomik ve sportif anlamda zor günler geçiren Bursaspor'da son yaşanan gelişme durumun ne kadar vahim olduğunu tüm gerçekliğiyle gözler önüne serdi. Bursaspor’un Limak Enerji firmasına ödenmemiş 6 faturayı kapsayan 1 milyon 543 bin liralık borcu sebebiyle Özlüce İbrahim Yazıcı, Vakıfköy Orhan Özselek ve Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun elektriği, bu sabah saat 10.00'da kesildi. 2018 Aralık ayından itibaren ödenmeyen faturalar ile ilgili Limak Enerji, Bursaspor’un yaşadığı ekonomik sıkıntıları göz önüne alarak elektriği kesme kararını uzun süre ertelemişti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bursaspor'un borç yüzünden elektrikleri kesildi Sonraki Haber >>

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

‘Yemeği ben verdim’ diyen AKP’li üye CHP’li belediye başkanının konuşmasını engelledi

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Hocaefendi'nin gençlerle hasbihali

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Kimseyi dışlamadan, bütün halka hizmet edeceğim

Yeniden gözaltına alındı

Yeniden gözaltına alındı

Beyler misafir, giderler...

Beyler misafir, giderler...

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

‘Milletin vergisiyle hava atan sözde milliyetçiler’

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Moody’s notu, Türkiye yakında yan yatacak demek

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Beyaz TV muhabirine vatandaştan tepki

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Dilek Dündar: Madem öyle, işte size açık bir insan hakları ihlali!

Arabaları bir anda yuttu

Arabaları bir anda yuttu

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:22:50