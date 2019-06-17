Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray'da Cenk Tosun iddiası /17 Haziran 2019 20:57

Galatasaray'da Cenk Tosun iddiası

Beşiktaş'ta yıldızı parlayan Cenk Tosun, 22 milyon Euro gibi rekor bir bedelle İngiltere'den Everton'a transfer olmuştu. Everton'da istenileni veremeyen Tosun için Galatasaray formülü ortaya atıldı.

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Onyekuruyu'yu Galatasaray'a kiralayan Everton, yıldız oyuncunun sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performanstan son derece memnun kalmıştı. İngilizler, bekleneni veremeyen Cenk Tosun için de aynı yolu denemek istiyor.

26 Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon parçalı formayı giyebilir.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Burak Yılmaz'ın Lecce'den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun'a talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde Umut Güner'in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı belirtildi.

2018'in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig'e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş'a 'Cenk'i size kiralık olarak vermeyiz' yanıtı geldi.

Yaşanan gelişme karşısında Güner'in bir hayli şaşkınlık yaşadığı ifade edildi.

Akşam'da yer alan habere göre 'Cenk'i size neden kiralık verelim?' diyerek Beşiktaş'ı zor durumda bırakan Everton yöneticilerinin Umut Güner'e şunları söylediği ortaya çıktı:

"Onu sizden 22 milyon euroya aldık ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Cenk Tosun transferinde zarar etmek istemiyoruz, eğer golcü futbolcuyu Galatasaray'a gönderebilirsek Cenk'in yine piyasasını yakalayacağını düşünüyoruz. Onyekuru'da bunun örneğini gördük. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için Cenk orada yeniden vitrine çıkabilir. Eğer Cenk sarı kırmızılı formayı giyerse Fatih Terim'le yeniden çıkış yapabilir."

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk hakkında yorum yapan Cenk Tosun, 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplamış ve mesajı vermişti.
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