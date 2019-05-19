YSK'nin iptal kararı sıcak parayı kaçırdı

AKP döneminde Türkiye ekonomisinin giderek daha fazla bağımlı hale geldiği sıcak para, son dönemde ülkeden çıkıyor.





Uluslararası Finans Kurumu (IIF) verilerine göre, gelişmekte olan ülkelere mart-nisan aylarında yabancıların hisse ve tahvil alımları yoluyla toplam 71 milyar dolarlık sıcak para girişi olurken, aynı dönemde Türkiye’den 1.5 milyar dolar çıkışı oldu. YSK’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkanlık sçeiminin iptaline ilişkin kararının ardından 6-10 Mayıs tarihleri arasında yabancılar 554 milyon dolarlık Türk hisse ve tahvilini satarak çıkış yaptı.





Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, yılın ilk dört ayında sıcak para açısından olumlu olan küresel koşullardan yararlanamayan Türkiye’nin, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının şiddetlenmesi nedeniyle hızla bozulan küresel piyasalardan para girişi sağlamasının daha zor olacağı belirtiliyor.





SICAK PARAYA BAĞIMLILIK ZİRVEDE





Sıcak para, yabancıların Türkiye’deki hisse senedi ve Hazine tahvili stokları ile bankalardaki mevduatlarından oluşuyor. Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre Şubat 2019 sonu itibarıyla Türkiye’de 205 milyar dolarlık sıcak para stoku bulunuyor.





AKP’nin iktidara geldiği 2002’de yüzde 10 seviyesinde olan sıcak paranın milli gelire oranı, Şubat 2019 itibarıyla yüzde 26 seviyesinde bulunuyor. Bu da ekonominin doğrudan, siyaset kurumunun da dolaylı olarak sıcak parayı elinde tutan yabancılara bağımlı hale gelmesine neden oluyor.



