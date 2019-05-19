Samanyolu Haber /Gündem / Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in başkan koltuğuna haciz geldi /19 Mayıs 2019 10:43

Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen'in başkan koltuğuna haciz geldi

Kars Belediye Başkanı Bilgem MHP'den 338 milyon TL borçla devraldığı borç yüzünden zor durumda

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Kars Belediyesi’ne, MHP döneminden kalan borçların ödenmemesi nedeniyle belediye binasındaki büro eşyalarına kadar haciz geldi. Belediye binasında haczedilecek bir şey kalmayınca alacaklılar tarafından başkan koltuğuna kadar el konuldu. Konuyla ilgili yeni dönemde Kars’a Belediye Eşbaşkanı seçilen HDP'li Ayhan Bilgen açıklamalarda bulundu.

MHP’den 338 milyon 380 bin TL borçla devralınan Kars Belediyesi’nin şu ana kadar tüm taşınmazlar, hesaplar ve araçlarına haciz konuldu. Son olarak belediyeden 430 bin TL alacaklı olan bir firma, belediye içerisinde tüm mobilyaları haczetti.

Ayhan Bilgen, belediye binasının doğalgazının ve parke taşı üretim tesisin elektriğinin borçlardan dolayı kesik olduğunu ve su kanalizasyon ihalesinin ödeme zorlukları nedeniyle iptal edildiğini belirterek “Bütün bunlar olurken, öbür taraftan parklara mobilya alımı başka şüpheleri akla getirmektedir” dedi.

"Belediye borçlarımızı yapılandırıp ödeyeceğiz"

Kars Belediyesi’nin borç batağına sürüklenmesinin, belediyeyi kişisel rant aracına çevirmekten kaynaklandığını vurgulayan Bilgen bu anlayışın şehri yağmalandığını ve belediye kaynaklarını peşkeş çektiğini söyledi. Bilgen belediyenin gelecek dönemi için şu açıklamalarda bulundu: “Belediye borçlarını yapılandırıp zamanla ödeyeceğiz. Üretim odaklı tesisler kuracağız ve özele devredilen işletmeleri kendimiz işleteceğiz. Belediyeyi borçlardan arındırdıkça, halka da hizmet götüreceğiz”
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