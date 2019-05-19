Samanyolu Haber /Gündem / Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı /19 Mayıs 2019 11:32

Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı

ABD'nin New York kentinde bir helikopter, Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar kameraya yansıdı

Helikopterin Düşme Anı Kameraya Yansıdı

ABD'nin New York kentinde bir helikopter, piste iniş yapmak isterken Hudson Nehri'ne düştü. Helikopterin nehre düştüğü anlar amatör kameralarca kaydedildi.

Olay, New York şehrinin 5 ana bölgesinden biri olan Manhattan'da meydana geldi. İtfaiye yetkilileri, Bell 206 tipi helikopterin yerel saatle 14.30'da nehre düştüğünü açıkladı.

PİSTE İNİŞ YAPMAK İSTERKEN DÜŞTÜ

New York Polis Departmanı, helikopterin Manhattan'ın batı yakasındaki bir piste iniş yapmak isterken, nehre düştüğünü kazanın nedeninin araştırıldığını duyurdu. Yetkililer, 35 yaşındaki pilotun sağ olarak kurtarıldığını duyurdu.
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