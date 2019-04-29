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YSK'dan o itiraz için 'ret' kararı çıktı
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29 Nisan 2019 21:36
YSK'dan o itiraz için 'ret' kararı çıktı
TRT Haber'in aktardığına göre YSK, İYİ Parti'nin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına itirazını reddetti, kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek.
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Yüksek Seçim Kurulu'nun 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılması yönündeki ara kararına İyi Parti’nin itirazı reddedildi.
YSK'nin ret kararıyla kısıtlı seçmenlere yönelik araştırma devam edecek. YSK'nin son aldığı ara kararla birlikte araştırılacak kısıtlı seçmen sayısı 46 bin 447'ye çıkmıştı.
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